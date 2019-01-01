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      У Таїланді чоловік розстріляв свою родину після святкування Нового року

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      У Таїланді чоловік розстріляв свою родину після святкування Нового року
      У Таїланді чоловік розстріляв свою родину після святкування Нового року / Фото з відкритих джерел

      У Таїланді чоловік застрелив шістьох членів своєї родини, серед яких було двоє малолітніх дітей після новорічної вечірки. А потім наклав на себе руки.

      Інцидент стався у північній провінції Чумпхон, повідомляє сайт The Mirror.

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      41-річний Сучіп Сорнсунг посварився зі своєю родиною після того, як повернувся додому з новорічної вечірки. Злий чоловік почав стріляти, зокрема серед його жертв були дві доньки 6 і 9 років. Потім чоловік повернув зброю на себе і вистрелив.

      Згідно з показами свідків, чоловік не був п’яний. У поліції підозрюють, що його гнів пробудився через застарілі проблеми з родиною його дружини. Відомо, що чоловік мав судимість, пов'язану з наркотиками, і раніше був ув'язнений.

      Як повідомляється, одна людина пережила інцидент, але отримала травму.

      До слова, у новорічний вечір в Амстердамі була проведена часткова евакуація головного нідерландського аеропорту Схіпхол. 51-річний канадець погрожував вибухом у залі відправлення.

      Теги: Жертви Діти і неповнолітні Таїланд Самогубство Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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