В законодательном поле государство игнорирует рынок криптовалют, – эксперт

До 2018 года в мире создано около 1800 различных криптовалют, а рынок демонстрирует постоянно растущую динамику. Украина входит в топ-10 стран мира по количеству пользователей криптовалют, а ежедневные объемы торгов ими с использованием гривны достигают 1,9 миллионов долларов США. При этом правовой статус криптовалют, операций с ними и налогообложения в Украине до сих пор не определен.

Как результат, компании, ведущие деятельность в сфере криптовалют, не регистрируются официально, а непрогнозируемость действий контрагентов и органов власти во взаимоотношениях с участниками рынка криптовалют порождает ряд препятствий для их деятельности. В частности, проблемы с банковским обслуживанием, риски признания соответствующей деятельности незаконной, непризнание смарт-контрактов и тому подобное.

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Проблематику рынка представители власти, бизнеса, общественности и экспертных кругов обсудили 24 мая во время Круглого стола "Регулирование рынка криптовалют в Украине". Организатором мероприятия выступил BRDO при поддержке EU4Business\FORBIZ в рамках Публичного диалога #PROДіалог.

Эксперты BRDO провели системный пересмотр действующего законодательства и обнаружили, что сейчас в Украине отсутствует не только специальное регулирование отношений на рынке криптовалют, но и сами нормы, которые определяли бы понятие криптовалют. Так, законодательно не определено понятие "криптовалюты", "виртуальные валюты", "цифровые денежные знаки", не установлено никаких особых требований к операциям с криптовалютами, а также не определен отдельных разрешительных процедур на рынке.

В законодательном поле государство игнорирует рынок криптовалют. Де-факто рынок в Украине существует и развивается, а де-юре – его нет. Правовая неопределенность провоцирует риски для участников рынка и его тенизации, а государство не получает налоги,

– отметил руководитель сектора IT BRDO Александр Кубраков.

С определением проблематики согласился также основатель криптовалютной биржи KUNA Михаил Чобанян: "Формирование понятных правил игры со стороны регулятора – самая большая необходимость для бизнеса и будет однозначным благом не только для рынка криптовалют, но и экономики в целом".

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Участниками рынка являются криптовалютные биржи, онлайн - и оффлайн обменники, майнеры и компании-эмитенты собственных криптовалют (токенов). Так, за 2017-2018 гг. компаниями с украинским происхождением было создано 25 криптовалют, а объем привлеченных через ICO средств составил более 99 млн долл. США в эквиваленте. В целом, по экспертным оценкам, размер сегмента майнинга криптовалют в Украине превышает 100 млн долл. США на год.

Криптовалюта и blockchain – это уже есть, это реальность, и государству необходимо определиться с правильным вариантом поведения в сфере, которая имеет огромный потенциал. Рынок крипты – это мощный элемент цифровизации экономики, что убивает коррупцию,

– убежден Председатель Комитета ВРУ по вопросам информатизации и связи Александр Данченко.

По результатам исследования BRDO, согласно действующего гражданского и хозяйственного законодательства, криптовалюты являются имуществом, до налогового товаром (нематериальным активом). При этом на криптовалюты возникает право собственности, и они могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому.

Вместе с этим, в 2014 г. НБУ отнес Bitcoin и другие криптовалюты по аналогии к денежному суррогату. Такая позиция была изложена в разъяснении относительно правомерности использования в Украине виртуальной валюты и Письме НБУ от 08.12.2014 №29-208, что фактически запретило использование криптовалют в Украине для расчетов. Однако в конце 2017 г. НБУ пересмотрел свой подход к определению криптовалют, а соответствующее Письмо потеряло актуальность в марте 2018 года. Тем не менее, устоявшаяся практика восприятия рынка сдерживает его развитие.

По оценке BRDO, решить большинство проблемных вопросов рынка криптовалют на первом этапе можно благодаря разъяснению регуляторов:

- официальному разъяснению от Министерства финансов и Государственной фискальной службы относительно классификации криптовалют как нематериального актива и подтверждение этой позиции НБУ;

- официальному подтверждению от Государственной службы специальной связи и защиты информации, что майнинг не является лицензируемым видом деятельности.

На втором этапе, потребуется внесение изменений в Закон о предотвращении отмывания доходов (№ 1702-VII) и интеграция в него понятие “виртуальные валюты” и определение провайдеров, подключенных к услугам по обмену виртуальными и фиатными валютами, субъектами первичного финансового мониторинга. Особенно учитывая утверждении 14 мая 2018 г. соответствующих изменений в Директивы 2015/849/ЕС, которые Украина обязана имплементировать в соответствии с планом мероприятий по выполнению Соглашения об Ассоциации с ЕС.

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