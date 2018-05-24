16:37
24 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 12°C
  • пятница
    25°C 17°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бабушки Володи Путина. Бутафорский центр
Вєсті Кремля
22:53, 23 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, 23 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В законодательном поле государство игнорирует рынок криптовалют, – эксперт

34 Читати новину українською
Во время
Во время "круглого стола" о проблемах рынка криптовалют / forbes.net.ua

До 2018 года в мире создано около 1800 различных криптовалют, а рынок демонстрирует постоянно растущую динамику. Украина входит в топ-10 стран мира по количеству пользователей криптовалют, а ежедневные объемы торгов ими с использованием гривны достигают 1,9 миллионов долларов США. При этом правовой статус криптовалют, операций с ними и налогообложения в Украине до сих пор не определен.

Как результат, компании, ведущие деятельность в сфере криптовалют, не регистрируются официально, а непрогнозируемость действий контрагентов и органов власти во взаимоотношениях с участниками рынка криптовалют порождает ряд препятствий для их деятельности. В частности, проблемы с банковским обслуживанием, риски признания соответствующей деятельности незаконной, непризнание смарт-контрактов и тому подобное.

Читайте также: Украинская криптовалюта Karbo вошла в топ-10 анонимных криптовалют в мире

Проблематику рынка представители власти, бизнеса, общественности и экспертных кругов обсудили 24 мая во время Круглого стола "Регулирование рынка криптовалют в Украине". Организатором мероприятия выступил BRDO при поддержке EU4Business\FORBIZ в рамках Публичного диалога #PROДіалог.

Эксперты BRDO провели системный пересмотр действующего законодательства и обнаружили, что сейчас в Украине отсутствует не только специальное регулирование отношений на рынке криптовалют, но и сами нормы, которые определяли бы понятие криптовалют. Так, законодательно не определено понятие "криптовалюты", "виртуальные валюты", "цифровые денежные знаки", не установлено никаких особых требований к операциям с криптовалютами, а также не определен отдельных разрешительных процедур на рынке.

В законодательном поле государство игнорирует рынок криптовалют. Де-факто рынок в Украине существует и развивается, а де-юре – его нет. Правовая неопределенность провоцирует риски для участников рынка и его тенизации, а государство не получает налоги,
– отметил руководитель сектора IT BRDO Александр Кубраков.

С определением проблематики согласился также основатель криптовалютной биржи KUNA Михаил Чобанян: "Формирование понятных правил игры со стороны регулятора – самая большая необходимость для бизнеса и будет однозначным благом не только для рынка криптовалют, но и экономики в целом".

Читайте также: В НБУ забили тревогу: мошенники создали фейкову криптогривню

Участниками рынка являются криптовалютные биржи, онлайн - и оффлайн обменники, майнеры и компании-эмитенты собственных криптовалют (токенов). Так, за 2017-2018 гг. компаниями с украинским происхождением было создано 25 криптовалют, а объем привлеченных через ICO средств составил более 99 млн долл. США в эквиваленте. В целом, по экспертным оценкам, размер сегмента майнинга криптовалют в Украине превышает 100 млн долл. США на год.

Криптовалюта и blockchain – это уже есть, это реальность, и государству необходимо определиться с правильным вариантом поведения в сфере, которая имеет огромный потенциал. Рынок крипты – это мощный элемент цифровизации экономики, что убивает коррупцию,
– убежден Председатель Комитета ВРУ по вопросам информатизации и связи Александр Данченко.

По результатам исследования BRDO, согласно действующего гражданского и хозяйственного законодательства, криптовалюты являются имуществом, до налогового товаром (нематериальным активом). При этом на криптовалюты возникает право собственности, и они могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому.

Вместе с этим, в 2014 г. НБУ отнес Bitcoin и другие криптовалюты по аналогии к денежному суррогату. Такая позиция была изложена в разъяснении относительно правомерности использования в Украине виртуальной валюты и Письме НБУ от 08.12.2014 №29-208, что фактически запретило использование криптовалют в Украине для расчетов. Однако в конце 2017 г. НБУ пересмотрел свой подход к определению криптовалют, а соответствующее Письмо потеряло актуальность в марте 2018 года. Тем не менее, устоявшаяся практика восприятия рынка сдерживает его развитие.

По оценке BRDO, решить большинство проблемных вопросов рынка криптовалют на первом этапе можно благодаря разъяснению регуляторов:
- официальному разъяснению от Министерства финансов и Государственной фискальной службы относительно классификации криптовалют как нематериального актива и подтверждение этой позиции НБУ;
- официальному подтверждению от Государственной службы специальной связи и защиты информации, что майнинг не является лицензируемым видом деятельности.

На втором этапе, потребуется внесение изменений в Закон о предотвращении отмывания доходов (№ 1702-VII) и интеграция в него понятие “виртуальные валюты” и определение провайдеров, подключенных к услугам по обмену виртуальными и фиатными валютами, субъектами первичного финансового мониторинга. Особенно учитывая утверждении 14 мая 2018 г. соответствующих изменений в Директивы 2015/849/ЕС, которые Украина обязана имплементировать в соответствии с планом мероприятий по выполнению Соглашения об Ассоциации с ЕС.

Читайте также: Криптобизнес и закон: как и зачем регулировать криптовалюты

 

Теги: Техно Новости Украины Законодательство Криптовалюта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
сегодня, 16:00 Чому Порошенко показово демонструє прихильність до скандальних корупціонерів
Дмитро Гнап 91
Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
сегодня, 15:01 Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
Василь Яніцький 152
Креативный класс – спасатели Украины?
сегодня, 12:00 Креативный класс – спасатели Украины?
Андрій Доценко 646
Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
сегодня, 08:45 Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
Ілля Кенігштейн 4348
Иво Бобул в эксклюзивном интервью рассказал про свою предвыборную программу
23 мая, 23:14 Иво Бобул в эксклюзивном интервью рассказал про свою предвыборную программу
Євген Назаренко 548
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук