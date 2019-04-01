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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вибори-2019: все, що потрібно знати про обов'язки президента України

      Антикоррупционный майдан 172 Читати новину українською

      В передвиборчих програмах кандидатів в президенти вражають обіцянки зробити те, що навіть не належить до повноважень президента. Подолання бідності, європейська зарплата, справедливі пенсії, чесні податки, робочі місця і тому подібне — чи не третина в кожній програмі.

      Згідно з Конституцією, президент не має повноважень безпосередньо впливати на рівень життя – це повноваження виконавчої влади. Ба більше, втручання президента в економіку взагалі є неконституційним.

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      На порядок денний в українській економіці впливає уряд, який відповідає за:

      • державний бюджет;
      • фінансову, цінову, інвестиційну та податкову політику;
      • управляє державною власністю;
      • координує роботу всіх міністерств і виконавчих органів.

      Повноваження президента

      У нинішній редакції Конституції президент має ключові повноваження у двох сферах: національна безпека та міжнародні відносини.

      Він є верховним головнокомандувачем Збройних Сил України, призначає та звільняє з посад їх вище командування та приймає рішення про їх використання у разі збройної агресії проти України, очолює Раду національної безпеки і оборони, яка за Конституцією координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

      У сфері міжнародних відносин президент:

      • представляє державу;
      • керує зовнішньополітичною діяльністю;
      • веде переговори та укладає міжнародні договори;
      • приймає рішення про визнання іноземних держав;
      • призначає та звільняє керівників дипломатичних представництв.

      Серед важливих повноважень президента — призначення та звільнення однієї третини Конституційного Суду, половини Ради Національного банку та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також виключне право вносити закон, який створює суди.

      В інших питаннях президент залежить від Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

      Так, уряд призначається Верховною Радою. За Конституцією президент вносить свої кандидатури щодо двох міністрів:

      1. міністра оборони;
      2. міністра закордонних справ.

      Для призначення навіть тих міністрів, які відповідають за політику у сфері його конституційної відповідальності, президенту потрібна підтримка парламенту. Решту кабінету прем'єр-міністр формує разом з парламентом.

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      Згода парламенту потрібна і на призначення генерального прокурора, і Служби безпеки, і голови Національного банку. Зміни до Конституції також належать до повноважень голосування депутатів.

      вибори 2019
      Повноваження президента України

      Вплив президента на парламент

      Конституційні впливи президента на парламент дуже обмежені.

      – Він має право накласти вето на прийнятий парламентом законопроект, але депутати можуть подолати його 301 голосом.

      – Президент має право розпустити Верховну Раду і призначити дострокові вибори, але тільки у випадку тривалої нездатності до створення коаліції та уряду.

      Обов'язки уряду

      Голова держави залежить не тільки від парламенту, а й від уряду, сформованого парламентом. Наприклад, його укази щодо певних сфер вимагають підпису прем'єр-міністра або профільного міністра.

      Голови місцевих державних адміністрацій, призначаються і звільняються відповідно до Конституції за поданням Кабінету Міністрів. А їх рішення може бути скасовано президентом, тільки якщо вони суперечать конституції або законодавству.

      Згідно з Конституцією, президент може пригальмувати дію урядових актів, але тільки в разі їх невідповідності Конституції й до рішення Конституційного суду з цього приводу.

      Водночас саме уряд відповідно до Конституції відповідає за:

      • забезпечення державного суверенітету та економічної незалежності України;
      • здійснення внутрішньої та зовнішньої політики;
      • забезпечення фінансової, цінової, інвестиційної податкова політики;
      • розроблення проекту Закону про Державний бюджет України для затвердження Верховною Радою України та забезпечення його виконання з подальшою звітністю до Верховної Ради;
      • проведення заходів щодо забезпечення оборони та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
      • організацію та забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
      • призначення та звільнення з посади, на вимогу прем'єр-міністра України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України.

      Іншими словами, Кабінет Міністрів, який формується парламентом, має всю повноту виконавчої влади. І президент, який має низку важливих повноважень, у своїй діяльності залежить від парламенту та уряду. Так записано в Конституції, де також сказано, що президент є гарантом її додержання. Гарантом, а не порушником.

      верховна рада
       

      Повноваження Верховної Ради

      Невиконання основного закону, постійне його викручування і перекручування, переписування і підлаштовування під себе замість виконання – призводить до бардака, а також тотальної безвідповідальності, в умовах яких і процвітає корупція на найвищому політичному рівні.

      За чинною Конституцією Кабмін є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Прем'єр-міністр і уряд не тільки розпоряджаються нашими грошима, якими ми у вигляді податків формуємо бюджет, але й безпосередньо впливають на якість нашого життя.

      кабінет міністрів
      Повноваження Кабінету Міністрів

      Уряд призначає Верховна Рада, а нову Верховну Раду ми обиратимемо на парламентських виборах восени 2019 року. І включення економічних блоків до передвиборчої президентської програми може бути виправдано хіба проханням про підтримку команди, яка йтиме на парламентські. Однак лише в тому випадку, коли члени цієї команди названі, щоб ми розуміли, хто і як збирається це робити.

      Викорінення політичної корупції починається з виконання Конституції. Ось чому вибори такі важливі, парламентські, можливо, навіть важливіші за президентські.

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      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
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      Автор: Александра Дрик
      Теги: Видеоблоги Новости политики Выборы Президента 2019 Президент Украины Кабинет Министров Украины Верховная Рада Антикоррупционный майдан Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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