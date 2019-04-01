Вибори-2019: все, що потрібно знати про обов'язки президента України

В передвиборчих програмах кандидатів в президенти вражають обіцянки зробити те, що навіть не належить до повноважень президента. Подолання бідності, європейська зарплата, справедливі пенсії, чесні податки, робочі місця і тому подібне — чи не третина в кожній програмі.

Згідно з Конституцією, президент не має повноважень безпосередньо впливати на рівень життя – це повноваження виконавчої влади. Ба більше, втручання президента в економіку взагалі є неконституційним.

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На порядок денний в українській економіці впливає уряд, який відповідає за:

• державний бюджет;

• фінансову, цінову, інвестиційну та податкову політику;

• управляє державною власністю;

• координує роботу всіх міністерств і виконавчих органів.

Повноваження президента

У нинішній редакції Конституції президент має ключові повноваження у двох сферах: національна безпека та міжнародні відносини.

Він є верховним головнокомандувачем Збройних Сил України, призначає та звільняє з посад їх вище командування та приймає рішення про їх використання у разі збройної агресії проти України, очолює Раду національної безпеки і оборони, яка за Конституцією координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

У сфері міжнародних відносин президент:

• представляє державу;

• керує зовнішньополітичною діяльністю;

• веде переговори та укладає міжнародні договори;

• приймає рішення про визнання іноземних держав;

• призначає та звільняє керівників дипломатичних представництв.

Серед важливих повноважень президента — призначення та звільнення однієї третини Конституційного Суду, половини Ради Національного банку та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також виключне право вносити закон, який створює суди.

В інших питаннях президент залежить від Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Так, уряд призначається Верховною Радою. За Конституцією президент вносить свої кандидатури щодо двох міністрів:

міністра оборони; міністра закордонних справ.

Для призначення навіть тих міністрів, які відповідають за політику у сфері його конституційної відповідальності, президенту потрібна підтримка парламенту. Решту кабінету прем'єр-міністр формує разом з парламентом.

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Згода парламенту потрібна і на призначення генерального прокурора, і Служби безпеки, і голови Національного банку. Зміни до Конституції також належать до повноважень голосування депутатів.



Повноваження президента України

Вплив президента на парламент

Конституційні впливи президента на парламент дуже обмежені.

– Він має право накласти вето на прийнятий парламентом законопроект, але депутати можуть подолати його 301 голосом.

– Президент має право розпустити Верховну Раду і призначити дострокові вибори, але тільки у випадку тривалої нездатності до створення коаліції та уряду.

Обов'язки уряду

Голова держави залежить не тільки від парламенту, а й від уряду, сформованого парламентом. Наприклад, його укази щодо певних сфер вимагають підпису прем'єр-міністра або профільного міністра.

Голови місцевих державних адміністрацій, призначаються і звільняються відповідно до Конституції за поданням Кабінету Міністрів. А їх рішення може бути скасовано президентом, тільки якщо вони суперечать конституції або законодавству.

Згідно з Конституцією, президент може пригальмувати дію урядових актів, але тільки в разі їх невідповідності Конституції й до рішення Конституційного суду з цього приводу.

Водночас саме уряд відповідно до Конституції відповідає за:

• забезпечення державного суверенітету та економічної незалежності України;

• здійснення внутрішньої та зовнішньої політики;

• забезпечення фінансової, цінової, інвестиційної податкова політики;

• розроблення проекту Закону про Державний бюджет України для затвердження Верховною Радою України та забезпечення його виконання з подальшою звітністю до Верховної Ради;

• проведення заходів щодо забезпечення оборони та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

• організацію та забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

• призначення та звільнення з посади, на вимогу прем'єр-міністра України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України.

Іншими словами, Кабінет Міністрів, який формується парламентом, має всю повноту виконавчої влади. І президент, який має низку важливих повноважень, у своїй діяльності залежить від парламенту та уряду. Так записано в Конституції, де також сказано, що президент є гарантом її додержання. Гарантом, а не порушником.





Повноваження Верховної Ради

Невиконання основного закону, постійне його викручування і перекручування, переписування і підлаштовування під себе замість виконання – призводить до бардака, а також тотальної безвідповідальності, в умовах яких і процвітає корупція на найвищому політичному рівні.

За чинною Конституцією Кабмін є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Прем'єр-міністр і уряд не тільки розпоряджаються нашими грошима, якими ми у вигляді податків формуємо бюджет, але й безпосередньо впливають на якість нашого життя.



Повноваження Кабінету Міністрів

Уряд призначає Верховна Рада, а нову Верховну Раду ми обиратимемо на парламентських виборах восени 2019 року. І включення економічних блоків до передвиборчої президентської програми може бути виправдано хіба проханням про підтримку команди, яка йтиме на парламентські. Однак лише в тому випадку, коли члени цієї команди названі, щоб ми розуміли, хто і як збирається це робити.

Викорінення політичної корупції починається з виконання Конституції. Ось чому вибори такі важливі, парламентські, можливо, навіть важливіші за президентські.