Резолюция стала доступна благодаря пресс-службе Сейма Польши. Следует обратить внимание, что соответствующий документ неоднозначен.
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Что не так с резолюцией о Волынской трагедии
Начнем с того, что приняли ее по случаю 80-й годовщины Волынской трагедии. Само заявление, поддержанное 440 депутатами, содержит формулировку о примирении между Польшей и Украиной. Привлекла наше внимание одна важная деталь: оно должно охватывать "признание вины и честь памяти жертв".
Сейм Республики Польша желает почтить память всех жертв "Волынской резни". Особого признания заслуживают те представители украинского народа, которые ценой своей жизни противостояли преступлениям, совершенным их земляками,
– говорится в этом документе.
В Сейме подчеркнули, что примирение между нашими государствами, над построением которого представители обоих народов работали годами, "должно включать также признание вины и честь памяти жертв Второй мировой войны".
"Сегодня, в условиях жестокой российской агрессии против Украины, когда украинский народ сам испытывает на себе преступления, совершенные оккупантами, становится особенно понятным и своевременным, что это насилие не является правильным способом формирования отношений между соседями", – говорится в соответствующем документе.
Кроме того, в Сейме призывают к эксгумации, достойному погребению, а также чествование всех жертв этой жуткой трагедии.
Польше тоже есть что признавать
- Резолюция Волынскую трагедию рассматривает отдельно от Второй мировой войны и предшествовавшего ей периода. Собственно такой подход используют как польские историки, так и политики.
- Но есть существенное "но". Если уж говорить о признании вины украинцами, то Сейм должен был бы вспомнить польско-украинскую войну 1918 – 1919 годов. Также должны не игнорировать предвоенную пацификацию украинцев. К тому же нельзя упускать из виду нападения на села Украины на Холмщине и Надсянне в 1941 – 1944 годах.
- Собственно эти нападения продолжались также в 1945 году. Они происходили до тех пор, пока украинцы из Холмщины, Подляшья, Надсяння и Лемковщины не были депортированы в УССР. Остальную – незначительную часть – оставшихся украинцев, в 1947 году во время операции "Висла" депортировали в западные регионы Польши.
- Появление этой резолюции стало неожиданностью. Особенно на фоне визита Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Луцк. 9 июля главы государств почтили память жертв Волынской трагедии.