Резолюция стала доступна благодаря пресс-службе Сейма Польши. Следует обратить внимание, что соответствующий документ неоднозначен.

Читайте также Между двумя огнями: как Украина переосмысливает свою судьбу и роль во Второй мировой

Что не так с резолюцией о Волынской трагедии

Начнем с того, что приняли ее по случаю 80-й годовщины Волынской трагедии. Само заявление, поддержанное 440 депутатами, содержит формулировку о примирении между Польшей и Украиной. Привлекла наше внимание одна важная деталь: оно должно охватывать "признание вины и честь памяти жертв".

Сейм Республики Польша желает почтить память всех жертв "Волынской резни". Особого признания заслуживают те представители украинского народа, которые ценой своей жизни противостояли преступлениям, совершенным их земляками,

– говорится в этом документе.

В Сейме подчеркнули, что примирение между нашими государствами, над построением которого представители обоих народов работали годами, "должно включать также признание вины и честь памяти жертв Второй мировой войны".

"Сегодня, в условиях жестокой российской агрессии против Украины, когда украинский народ сам испытывает на себе преступления, совершенные оккупантами, становится особенно понятным и своевременным, что это насилие не является правильным способом формирования отношений между соседями", – говорится в соответствующем документе.

Кроме того, в Сейме призывают к эксгумации, достойному погребению, а также чествование всех жертв этой жуткой трагедии.

Польше тоже есть что признавать