Время пересмотреть приоритеты: почему основы здоровья – важнейший школьный урок
Нужен ли в школе такой предмет, как ОБЖ? Надо и дальше его игнорировать и ненавидеть?
Источник:фейсбук Владимира Спиваковского
Это Основы Безопасности Жизни, или "Основы Здоровья".
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Почему это очень важный урок?
Вот теперь впору задуматься по-другому над этим вопросом.
Ведь это вообще – самое главное в жизни – Безопасность и Здоровье! Важнее всех наук вместе взятых.
Но им учат так, что кроме насмешек и ненависти к этим урокам никаких других чувств не возникает.
Скажите – дети любят эти уроки? А взрослые понимают, что эти уроки важнее всех других? Особенно сейчас.
И все это только потому, что никто из взрослых не знает, не умеет, не может и не хочет эти наиактуальнейшие знания передавать детям.
Или же делает это в такой неприемлемой, глупой и отталкивающей форме, что эти поистине необходимые для жизни и спасения знания осмеиваются и подвергаются издевательствам.
А потом общество возмущается, что люди игнорируют правила самозащиты.
И что самбо и джиу-джица важнее, чем самозащита санитарная, психологическая и социальная.
Правильно ли это?
Не пора ли пересмотреть приоритеты школьных знаний в преддверии еще больших природных кризисов и катастроф? Я бы даже в ЗНО сделал этот предмет главно-первым.
И тогда эта тема была бы постоянно обсуждаемой настолько, что все были бы в напряжении – и по поводу масок, и по поводу кислорода, и по поводу вакцин.
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А так... Всеобщий и надменный пофигизм.
При этом я прекрасно понимаю, что школа и так перегружена до переизбытка. Но может приоритеты не те?
Или уповаем на авось и решим, что пронесет?
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