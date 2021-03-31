Нужен ли в школе такой предмет, как ОБЖ? Надо и дальше его игнорировать и ненавидеть?

Это Основы Безопасности Жизни, или "Основы Здоровья".

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Почему это очень важный урок?

Вот теперь впору задуматься по-другому над этим вопросом.

Ведь это вообще – самое главное в жизни – Безопасность и Здоровье! Важнее всех наук вместе взятых.

Но им учат так, что кроме насмешек и ненависти к этим урокам никаких других чувств не возникает.

Скажите – дети любят эти уроки? А взрослые понимают, что эти уроки важнее всех других? Особенно сейчас.

И все это только потому, что никто из взрослых не знает, не умеет, не может и не хочет эти наиактуальнейшие знания передавать детям.

Или же делает это в такой неприемлемой, глупой и отталкивающей форме, что эти поистине необходимые для жизни и спасения знания осмеиваются и подвергаются издевательствам.

А потом общество возмущается, что люди игнорируют правила самозащиты.

И что самбо и джиу-джица важнее, чем самозащита санитарная, психологическая и социальная.

Правильно ли это?

Не пора ли пересмотреть приоритеты школьных знаний в преддверии еще больших природных кризисов и катастроф? Я бы даже в ЗНО сделал этот предмет главно-первым.

И тогда эта тема была бы постоянно обсуждаемой настолько, что все были бы в напряжении – и по поводу масок, и по поводу кислорода, и по поводу вакцин.

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А так... Всеобщий и надменный пофигизм.

При этом я прекрасно понимаю, что школа и так перегружена до переизбытка. Но может приоритеты не те?

Или уповаем на авось и решим, что пронесет?