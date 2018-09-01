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УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Выпуск новостей за 9:00: Замена убитому Захарченко. Ситуация на фронте

Выпуск новостей 270 Читати новину українською

В выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 9:00 – главарь боевиков Донецкой области Александр Захарченко погиб от взрыва в ресторане "Сепаратист" 31 августа. На его место временно назначили нового "главу республики". Им стал экс-менеджер "Шахтера" Дмитрий Трапезников. За прошедшие сутки террористы 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск, нарушая "школьное перемирие".

Также в выпуске:

День знаний: в некоторых школах Украины провели праздничные линейки для первоклашек.

Теги: Новости Украины Новости России Новости Донецка Убийство Захарченко Война на Донбассе Украина – Россия Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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