Выпуск новостей за 9:00: Замена убитому Захарченко. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 9:00 – главарь боевиков Донецкой области Александр Захарченко погиб от взрыва в ресторане "Сепаратист" 31 августа. На его место временно назначили нового "главу республики". Им стал экс-менеджер "Шахтера" Дмитрий Трапезников. За прошедшие сутки террористы 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск, нарушая "школьное перемирие".

Также в выпуске: День знаний: в некоторых школах Украины провели праздничные линейки для первоклашек.