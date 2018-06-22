ЗаБА(р)Нили секс: украинские законотворцы против "основного инстинкта"

"Я – за здоровую нацию", – написал на Facebook депутат от БПП Олег Барна, добавив, что готовит подарок к Маршу равенства, который проходил в Киеве в минувшее воскресенье. Подарок заключается в том, что топикстартер "зарегистрировал законопроект о запрете публичных действий любого сексуального характера". И это, к сожалению, не шутка.

Законопроект под номером 8489 действительно зарегистрирован в Верховной Раде, хотя это еще не означает, что документ дойдет до голосования в сессионном зале.

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Сейчас "детище" Барны уже направлено на рассмотрение комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, глава которого – Виктория Сюмар – радуется заранее:

А у нас новый законодательный "шедевр"... Уже могу себе представить "профессиональное обсуждение" на комитете. С нетерпением ждем текста, ибо название – "Относительно запрета публичного проявления любых видов сексуальной ориентации" – уж слишком интригующее и откровенно радикальное,

– отмечает депутат.

"Любая сексуальная ориентация"

Несмотря на то, что народные депутаты Украины имеют возможность нанять достаточно квалифицированных юристов, иногда они, видимо, самостоятельно играют в написание законопроектов, и именно тогда из-под их пера выходят, как выразилась Сюмар, настоящие "шедевры". С целью "повышения нравственности украинского общества" Барна предлагает запретить "публичные мероприятия" сексуального характера, "производство и оборот продукции", а также "распространение информации", касающейся "пропаганды любого вида сексуальной ориентации человека".



Фрагмент пояснительной записки к законопроекту №8489, который вносит Барна

Как наказание Барна предлагает штрафовать нарушителей суммой от 300 до 3000 необлагаемых минимумов или отправлять их на общественные работы. Рецидивистам – вдвое больший штраф, то есть 6000 минимумов, и также общественные работы.

Надеюсь, что в следующем году не будет никаких публичных маршей, выступлений, связанных с любой сексуальной ориентацией. Приглашаю всех ЛГБТ и сексуально озабоченных личностей сексуально оздоровиться с оружием на Востоке и выветрить дурь и бесстыдство. Ориентируйтесь на здоровье как себе хотите, но я не хочу видеть перед своими глазами и не хочу, чтобы это наблюдали наши дети,

– резюмирует Барна.



Марш равенства в Киеве. Именно это действо побудило законодателей "взяться за перо"

В пылу борьбы за высокую мораль депутат, однако, проглядел тот факт, что употребляя словосочетание "сексуальная ориентация", он распространяет свою новацию и на гетеросексуальные отношения.

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"Таким образом, пропаганда традиционных ценностей, которыми занимается господин Барна и к которым относится традиционная семья и традиционная сексуальная ориентация, оказывается под запретом. Какие-то мероприятия по случаю Дня отца организовываете? Штраф от 10 тыс. до 100 тыс. грн. С каждого участника. Свадебный кортеж едет? Стаять! Штраф! Невесты – на исправительные работы. Кино про любовь снимаете? Написали книжку, где Ваня любит Маричку? Ах, вы же рецидивисты!" – подшучивает журналист Андрей Лаврик.



Депутату Олегу Барне сейчас вспоминают эпизод с "выносом" Яценюка, намекая на то, что этот жест поборника морали выглядит несколько двусмысленно

Чиновники против белья

Следует отметить, что Барна – не одинок в своих порывах защитить традиционные ценности и общественную мораль. Почти одновременно с обнародованием его законопроекта "прославился" мэр Ивано-Франковска "свободовец" Руслан Марцинкив, который поручил главному архитектору города Владимиру Гайдару освятить здание дворца Потоцких из-за того, что в нем провела концерт украинская группа "Хамерман уничтожает вирусы". Об этом Марцинкив написал на своей странице в Facebook.

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"Организаторы, а это благотворительный фонд Шевченко, гарантировали соблюдение нравственных норм и христианских ценностей! Мы, конечно, за проведение мероприятий, но не таких!" – возмущался чиновник. И попросил у своих фолловеров советы, как ему действовать, поскольку его уже обвинили в политическом преследовании организаторов. Позже мэр добавил:

Я считаю, что это недопустимо, недопустимо в такое время, когда страна не закончила войну. Недопустимо пропагандировать именно такое искусство. Я себя считаю современным человеком, но это откровенно скажу, перебор. Есть много других мероприятий на фестивале, где хорошие, замечательные артисты.

Напомним, что страсти разгорелись из-за костюмов, в которых выступал "Хамерман" – в них артисты казались полностью обнаженными. Но таковы законы жанра: участники дуэта Альберт Цукренко и Владимир Пахолюк позиционируют свой проект как трэш-шапито и как наиболее адекватную группу Украины. В текстах песен музыканты используют нецензурную лексику, местами довольно жесткий юмор и выступают в специфическом наряде. Их часто можно увидеть на сценах украинских фестивалей – в частности, до Франковска "Хамерман" привел фестиваль "Порто-Франко".



"Хамерман знищує віруси" – артисты в костюмах, которые имитируют обнаженность. После выступления дуэта мэр Франковска решил освятить сцену

Тем временем – пока в Франковске освящали сцену – в Тернополе объявили войну... труса́м. Депутат Тернопольского горсовета от "Батькивщины" Владимир Гринда предложил запретить в городе продажу белья во время религиозных праздников. Подобная идея осенила Гринду прямо во время сессии горсовета.

Зеленые праздники относятся к крупным государственным праздникам. Иду я по улице, мимо рынок. Восемь киосков открыты, трусы продают, еще лифчики. Кто-то еще рыбные снасти предлагает. Я еще понимаю, если бы хлеб продавали. А то женщина трусы предлагает на религиозный праздник. Ну, это уже перегиб. Поэтому у меня такое обращение, чтобы владельцев рынков предупредили, чтобы по большим праздникам таких товаров не продавали,

– заявил депутат.

Предложение развеселило присутствующих в сессионном зале, но все-таки нашло поддержку 25 депутатов. Мэр города Сергей Надал (который, к тому же, является коллегой Марцинкива по партии "Свобода") предложение поддержал и пообещал, что обратится в управление торговли с просьбой рекомендовать торговым заведениям не работать во время религиозных праздников.

Украина в тренде?

Но следует заметить, что законодательные "экзерсисы" украинских депутатов – еще не самые странные среди тех, что имеют место в мире. Существуют и гораздо более диковенные запреты. Так, в Венгрии запрещено заниматься сексом при свете (очевидно, здесь имеется в виду то, что при включенном освещения и открытых окнах действия влюбленной пары становятся публичным актом). А в Британии нельзя предаваться плотским утехам на... припаркованном мотоцикле.

В Испании действует табу на секс на пляже (нарушителям грозит солидный штраф), а в Швеции запрещено делать "полностью обнаженные" фото в специальных кабинках для фотографирования.

Но чем дальше от Европы, тем более экзотические запреты. В городе Санта-Крус (Боливия) нельзя одновременно заниматься любовью с матерью и дочерью. А в Колумбии, если верить источникам, мать обязательно должна присутствовать во время первой брачной ночи своей дочери. Строгие правила действуют в Индонезии: там за мастурбацию можно попасть за решетку на срок до 32 месяцев.

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Зато в Гонконге жена, которая убила неверного мужа, будет оправдана судом. Правда, сделать это она должна голыми руками, без применения оружия, то есть, например, задушить. А в Уругвае мужчине разрешается отправить на тот свой жену и ее любовника, если он застанет их за греховным занятием.

В Объединенных Арабских Эмиратах запрещены любые публичные проявления чувств. Поэтому даже за невинный поцелуй в щечку можно оказаться под арестом на 10 дней. А в Бахрейне врачам-мужчинам запрещено рассматривать половые органы женщин. Поэтому, если женщине необходима медицинская консультация, гинеколог мужского пола будет разглядывать ее отражение в зеркале, но не осматривать пациентку напрямую.

Еще одно интересное ограничение действует в Ливане. Там мужчинам разрешено заниматься сексом с животными женского пола, за аналогичные же действия в отношении животных мужского пола зоофилов ждет смертная казнь. Правда, мясо овцы – при условии, что перед тем блюдо изнасиловали – запрещено есть. За такой поступок предусмотрена смертная казнь.

P. S.

Но если вернуться к Украине и говорить серьезно, то следует отметить, что сегодня нашей стране не хватает целого ряда законодательных актов. Это и изменения в Конституцию (в частности, в части местного самоуправления), и закон о рынке земли, без которого невозможна земельная реформа, и закон о языке, и новый избирательный кодекс. Обидно, что законодатели больше озабочены чужой сексуальной ориентацией вместо того, чтобы закрыть дыры в законодательной базе.

Заметим также, что в 2017 году бюджет Верховной Рады составил 1,22 миллиарда гривен, а в 2018-м он вырос до 1,67 миллиарда. Зато, как посчитала ОПОРА, в течение трех лет (с 2014 по 2017 гг.) парламент принял 699 законов, то есть в среднем по 233 закона на год. Не скажешь, что это многовато, учитывая то, как мало иногда уходит времени на обсуждение одного законопроекта и как часто документы ставят на голосование "конвейерно" – если в них, конечно, не присутствуют интересы крупных лоббистских групп и не возникает поводов для жарких дискуссий или даже столкновений. Тем временем КИУ говорит, что все заседания Рады посещает меньше половины народных избранников, а социологи добавляют еще одну цифру – рейтинг недоверия парламента достигает 80%.

Стоит ли при таких условиях заниматься ЛГБТ-парадами и продажей трусов – решать, очевидно, самим депутатам. К тому же не только Верховной Рады, но и местных советов. Хотя в любом случае оценку депутатской работе даст избиратель. И произойдет это уже совсем скоро...

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