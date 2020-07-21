В центре Луцка с самого утра 21 июля Максим Кривош (Плохой) захватил автобус с заложниками. В течение дня рядом с автобусом раздавались выстрелы и взрывы. Одно взрывное устройство сдетонировало просто рядом с автобусом.

Взрывы и выстрелы в центре Луцка: что известно

Об инциденте сообщает местное издание ВолиньPost. По словам журналистов, по состоянию на 15:20 прозвучало несколько взрывов. Предварительно, взорвались три взрывпакета. В то же время стримеры предполагают, что это могла быть самодельная взрывчатка, которую из автобуса бросил террорист.

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Кроме того, на месте происшествия – в районе Театральной – время от времени слышны выстрелы.

Больше подробностей издание не обнародовало. Дело в том, что представители прессы находятся недалеко от площади, но не видят автобуса. Всех просят не подходить близко к месту происшествия, поскольку территорию может простреливать злоумышленник.

В ближайшее время должен состояться брифинг министра внутренних дел Арсена Авакова, на котором обещают сообщить детали хода событий.

Взрывы в Луцке прогремели на месте, где террорист захватил автобус с заложниками / Фото телеграмм канала "Лучане"

Добавим, что первые выстрелы здесь раздались примерно в 10 утра. После них можно было увидеть разбитые окна и некоторые повреждения в автобусе. Но потом окна закрыли тряпками.

После мужчина совершил два выстрела в сторону правоохранителей и выбросил из окна автобуса, вероятно, гранату. В полиции говорят, что они обезвредили боеприпас.

Кроме того, ранее стреляли в здание, в котором правоохранители проводят переговоры. Оно размещается как раз неподалеку от Театрального майдана. Выстрелы произошли до того, как туда прибыл глава МВД Арсен Аваков.

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