Рядом с захваченным в Луцке автобусом прогремел взрыв: видео
В центре Луцка с самого утра 21 июля Максим Кривош (Плохой) захватил автобус с заложниками. В течение дня рядом с автобусом раздавались выстрелы и взрывы. Одно взрывное устройство сдетонировало просто рядом с автобусом.
Взрывы и выстрелы в центре Луцка: что известно
Об инциденте сообщает местное издание ВолиньPost. По словам журналистов, по состоянию на 15:20 прозвучало несколько взрывов. Предварительно, взорвались три взрывпакета. В то же время стримеры предполагают, что это могла быть самодельная взрывчатка, которую из автобуса бросил террорист.
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Кроме того, на месте происшествия – в районе Театральной – время от времени слышны выстрелы.
Больше подробностей издание не обнародовало. Дело в том, что представители прессы находятся недалеко от площади, но не видят автобуса. Всех просят не подходить близко к месту происшествия, поскольку территорию может простреливать злоумышленник.
В ближайшее время должен состояться брифинг министра внутренних дел Арсена Авакова, на котором обещают сообщить детали хода событий.
Взрывы в Луцке прогремели на месте, где террорист захватил автобус с заложниками / Фото телеграмм канала "Лучане"
Добавим, что первые выстрелы здесь раздались примерно в 10 утра. После них можно было увидеть разбитые окна и некоторые повреждения в автобусе. Но потом окна закрыли тряпками.
После мужчина совершил два выстрела в сторону правоохранителей и выбросил из окна автобуса, вероятно, гранату. В полиции говорят, что они обезвредили боеприпас.
Кроме того, ранее стреляли в здание, в котором правоохранители проводят переговоры. Оно размещается как раз неподалеку от Театрального майдана. Выстрелы произошли до того, как туда прибыл глава МВД Арсен Аваков.
Актуально Появилось видео того, как террорист Максим Плохой попал в автобус в Луцке
Главное о захвате заложников в Луцке
- Связь с водителем автобуса пропала утром около 9:00. Автобус следовал рейсом "Берестечко – Красиловка", который двигался через Ковель в Луцк.
- Сколько точно захваченных людей в автобусе – пока неизвестно. Правоохранители оперируют цифрой в примерно 20 человек.
- Начальник Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко на месте инцидента рассказал, что злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Мужчина пригрозил взорвать автобус. Он отметил: у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
- Террорист таким образом якобы борется с системой: накануне захвата автобуса он обнародовал соответствующие твитты и видео на своем ютьюбе-канале "Максим Плохой".
- Также злоумышленник обнародовал требования, но это лишь общие фразы недовольства какой-то системой, но какой – не указал.
- Известно, что захватил заложников 44-летний житель Ровненской области. В сети пишут, что его настоящее имя – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в поселке Гай Оренбургской области России. А недавно в сети разместили книгу его авторства "Философия преступника".
- Местные СМИ сообщают, вооруженный человек из автобуса говорил якобы о еще одном захваченном автобусе.
- По факту вышеупомянутых событий полиция открыла уголовное производство по статье о захвате заложников. Она предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.