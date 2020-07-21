Захоплення заручників у Луцьку: в центрі міста лунають вибухи, періодично чути постріли – фото
У центрі Луцька, де 21 липня Максим Кривош (Плохой) захопив автобус із заручниками, пролунало кілька вибухів. Також час від часу чути постріли
Вибухи та постріли в центрі Луцька: що відомо
Про інцидент повідомляє місцеве видання ВолиньPost. За словами журналістів, станом на 15:20 пролунало кілька вибухів. Попередньо, підірвалися три вибухові пакети. Водночас стрімери припускають, що це могла бути саморобна вибухівка, яку з автобуса кинув терорист.
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Окрім того, з місця події – в районі Театрального майдану – час від часу чути постріли.
Більше подробиць видання не оприлюднило. Річ у тім, що представники преси перебувають недалеко від площі, але не бачать автобуса. Всіх просять не підходити близько до місця події, оскільки територію може прострілювати зловмисник.
Найближчим часом має віджбутися брифінг міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, на якому обіцяють повідомити деталі перебігу подій.
Вибухи в Луцьку пролунали на місці, де терорист захопив автобус із заручниками / Фото телеграм-каналу "Лучани"
Додамо, що перші постріли тут пролунали приблизно о 10 ранку. Опісля них можна було побачити розбиті вікна та деякі пошкодження в автобусі. Але потім вікна закрили ганчірками.
Опісля чоловік здійснив два постріли у бік правоохоронців і викинув з вікна автобуса, імовірно, гранату. У поліції кажуть, що вони знешкодили боєприпас.
Крім того, раніше стріляли в будівлю, в якій правоохоронці проводять перемовини зі зловмиником. Вона розміщується якраз неподалік від Театрального майдану. Постріли сталися до того, як туди прибув очільник МВС Арсен Аваков.
Актуально З'явилося відео того, як терорист Максим Плохой потрапив в автобус у Луцьку
Головне про захоплення заручників у Луцьку
- Зв'язок із водієм автобуса зник вранці близько 9 години. Автобус прямував за рейсом "Берестечко – Красилівка", який рухався через Ковель до Луцька.
- Скільки точно захоплених людей у автобусі – наразі невідомо. Правоохоронці оперують цифрою в приблизно 20 осіб.
- Начальник Нацполіції у Волинській області Юрій Крошко на місці інциденту розповів, що зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Чоловік пригрозив підірвати автобус. Він зазначив: у нього є гранати й інша автоматична зброя.
- Терорист таким чином нібито бореться із системою: напередодні захоплення автобуса він оприлюднив відповідні твітти та відео на своєму ютьюб-каналі "Максим Плохой".
- Також зловмисник оприлюднив вимоги, але це лише загальні фрази невдоволення якоюсь системою, але якою – не вказав.
- Відомо, що захопив заручників 44-річний житель Рівненської області. В мережі пишуть, що його справжнє ім'я – Максим Кривош. Він народився в 1975 році в селищі Гай Оренбурзької області Росії. А нещодавно в мережі розмістили книгу його авторства "Філософія злочинця".
- Місцеві ЗМІ інформують, озброєний чоловік з автобуса казав нібито про ще один захоплений автобус.
- За фактом вищезазначених подій поліція відкрила кримінальне провадження за статтеє про захоплення заручників. Вона передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.