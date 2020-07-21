У центрі Луцька, де 21 липня Максим Кривош (Плохой) захопив автобус із заручниками, пролунало кілька вибухів. Також час від часу чути постріли

Вибухи та постріли в центрі Луцька: що відомо

Про інцидент повідомляє місцеве видання ВолиньPost. За словами журналістів, станом на 15:20 пролунало кілька вибухів. Попередньо, підірвалися три вибухові пакети. Водночас стрімери припускають, що це могла бути саморобна вибухівка, яку з автобуса кинув терорист.

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Окрім того, з місця події – в районі Театрального майдану – час від часу чути постріли.

Більше подробиць видання не оприлюднило. Річ у тім, що представники преси перебувають недалеко від площі, але не бачать автобуса. Всіх просять не підходити близько до місця події, оскільки територію може прострілювати зловмисник.

Найближчим часом має віджбутися брифінг міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, на якому обіцяють повідомити деталі перебігу подій.



Вибухи в Луцьку пролунали на місці, де терорист захопив автобус із заручниками / Фото телеграм-каналу "Лучани"

Додамо, що перші постріли тут пролунали приблизно о 10 ранку. Опісля них можна було побачити розбиті вікна та деякі пошкодження в автобусі. Але потім вікна закрили ганчірками.

Опісля чоловік здійснив два постріли у бік правоохоронців і викинув з вікна автобуса, імовірно, гранату. У поліції кажуть, що вони знешкодили боєприпас.

Крім того, раніше стріляли в будівлю, в якій правоохоронці проводять перемовини зі зловмиником. Вона розміщується якраз неподалік від Театрального майдану. Постріли сталися до того, як туди прибув очільник МВС Арсен Аваков.

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