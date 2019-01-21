Заказ Дерипаски: как российский олигарх устроил преследование и арест Насти Рыбки

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в сети аудиозапись разговора миллиардера Олега Дерипаски, в котором последний обсуждает свои взаимоотношения с белорусской эскорт-моделью Анастасией Вашукевич, более известной под псевдонимом Настя Рыбка.

Соответствующая запись Навальный обнародовал на своем сайте.

Читайте также: "Рыбка она или птичка – неважно": в РФ требуют внести Вашукевич в список политзаключенных

Так, оппозиционер заявил, что уголовное преследование одиозной Насти Рыбки происходит с подачи ее бывшего клиента, российского миллиардера Олега Дерипаски, слитая в сеть аудиозапись телефонного разговора которого является прямым подтверждением этого.

Мы можем осуждать ее род занятий, но согласитесь, в этой истории она точно не главный злодей. И несоответствующая жестокость к ней, а также юридические аномалии (держали год в Таиланде, сейчас задержали в транзитной зоне) прямо указывают, что это все заказ Дерипаски, который хочет отомстить Рыбке, маринуя ее в тюрьме,

– считает Навальный.

Так, по словам политика, в одном из прослушиваний фигурируют генсек российского отделения "Международной торговой палаты", основанной Дерипаской, Татьяна Монеген; Георгий Оганов – бывший дипломат, а теперь член Совета директоров "Базового элемента" и советник президента компании Дерипаски. Иностранному юристу они рассказывают об аресте Рыбки, Оганов говорит о заинтересованности в том, чтобы девушку приговорили к реальному тюремному сроку в Таиланде.

На другой аудиозаписи сам Дерипаска обсуждает свои взаимоотношения с Рыбкой.

"Что ты не говорил мне, что у тебя эта мышь была белорусская? Она сейчас выкладывает записи с твоими разговорами пьяными", – заявил бизнесмен собеседнику. Дерипаска также упрекнул мужчину, которого называет Жекой, в том, что тот давал девушке его личные телефоны.

"Хорошо, что она у тебя, пьяного дурака, сп....ла бабки", – добавил предприниматель.

Навальный пояснил, что "Жека" – это Евгений Агарков. На этого мужчину оформлены некоторые активы олигарха Дерипаски. Кроме того, Агарков фигурирует в двух опубликованных книгах Насти Рыбки под именем "Витя".

"Он вместе с Рыбкой, Дерипаской, Приходько и шестью проститутками был на лодке в Норвегии", – пишет оппозиционер.

К слову, Навальный уверяет, что достоверность записей случайно подтвердил и сам Дерипаска: он подал иск в суд Усть-Лабинске о блокировке страницы в YouTube, на которой и появились аудиозаписи.

Напомним, в Москве Нагатинский суд принял решение о продлении срока содержания под стражей Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), которую задержали накануне, на 72 часа и отложил избрание меры пресечения до 22 января. Рыбку и ее сообщника, тренера личного развития Алекса Лесли (Александр Кириллов) подозревают в привлечении к проституции.



Еще раньше, 25 февраля 2018 года, в Таиланде задержали российских видеоблогеров, известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка за незаконное проведение секс-тренинга.



Провинциальный суд города Паттайя 13 апреля 2018 года предъявил обвинение Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насти Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальной организации "секс-тренинга". Впоследствии гражданка Беларуси Вашукевич была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, девять из которых она уже отбыла за решеткой, пока длилось следствие, а остаток срока заменили на условный. Также ей навсегда запретили въезд в Таиланд.



17 января Вашукевич и Кириллова, а также еще 5 человек, задержанных в Таиланде за нелегальную организацию секс-тренингов, депортировали из королевства. Предполагалось, что после прилета в РФ Настю Рыбку отправят в Минск.

Кто такая Настя Рыбка?Это эскорт-модель и блогер стала известной в феврале 2018 года после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько, во время совместного трехдневного путешествия в Норвегии в августе 2016 года на яхте, которая принадлежит Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.