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      Замовлення Дерипаски: як російський олігарх влаштував переслідування і арешт Насті Рибки

      1784 Читать новость на русском
      Анастасія Рибка
      Анастасія Рибка / Фото з відкритих джерел

      Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував у мережі аудіозапис розмови мільярдера Олега Дерипаски, у якій останній обговорює свої взаємини із білоруською ескорт-моделлю Анастасією Вашукевич, більш відомою під псевдонімом Настя Рибка.

      Відповідний запис Навальний оприлюднив на своєму сайті.

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      Так, опозиціонер заявив, що кримінальне переслідування одіозної Насті Рибки відбувається із подачі її колишнього клієнта, російського мільярдера Олега Дерипаски, злитий у мережу аудіозапис телефонної розмови якого є прямим підтвердженням цього.

      Ми можемо засуджувати її рід занять, але погодьтеся, в цій історії вона точно не головний лиходій. І невідповідна жорстокість до неї, а також юридичні аномалії (тримали рік в Таїланді, зараз затримали в транзитній зоні) прямо вказують, що це все замовлення Дерипаски, який хоче помститися Рибці, маринуючи її у в'язниці,
      – вважає Навальний. 

      Так, за словами політика, в одному із прослуховувань фігурують генсек російського відділення "Міжнародної торгової палати", заснованого Дерипаскою, Тетяна Монеген; Георгій Оганов – колишній дипломат, а тепер член Ради директорів "Базового елемента" і радник президента компанії Дерипаски. Іноземному юристу вони розповідають про арешт Рибки, Оганов говорить про зацікавленість в тому, щоб дівчину засудили до реального тюремного терміну в Таїланді. 

      На іншому аудіозаписі сам Дерипаска обговорює свої взаємини із Рибкою.

      "Що ти не говорив мені, що у тебе ця миша білоруська була? Вона зараз записи викладає з твоїми розмовами п'яними", – заявив бізнесмен співрозмовнику. Дерипаска також дорікнув чоловіку, якого називає Жекою, в тому, що той давав дівчині його особисті телефони.

      "Добре, що вона у тебе, п'яного дурня, сп....ла бабки", – додав підприємець.

      Навальний пояснив, що "Жека" – це Євгеній Агарков. На цього чоловіка оформлені деякі активи олігарха Дерипаски. Крім того, Агарков фігурує у двох опублікованих книгах Насті Рибки під ім'ям "Вітя".

      "Він разом з Рибкою, Дерипаскою, Приходько і шістьма повіями був на човні в Норвегії", – пише опозиціонер.

      До слова, Навальний запевняє, що достовірність записів випадково підтвердив і сам Дерипаска: він подав позов в суд Усть-Лабінська про блокування сторінки в YouTube, на якій і з'явились аудіозаписи.

      Нагадаємо, у Москві Нагатинський суд ухвалив рішення про продовження терміну тримання під вартою Насті Рибки (Анастасії Вашукевич), яку затримали напередодні, на 72 години і відклав обрання запобіжного заходу до 22 січня. Рибку та її спільника, тренера з особистого розвитку Алекса Леслі (Олександр Кирилов), підозрюють у залученні до проституції.

      Ще раніше, 25 лютого 2018 року, у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі та Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу.

      Провінційний суд міста Паттайя 13 квітня 2018 року пред'явив звинувачення Олександру Кирилову (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) та іншим фігурантам справи про нелегальну організацію "секс-тренінгу". Згодом громадянку Білорусі Вашукевич було засуджено до 18 місяців в'язниці, дев'ять з яких вона вже відбула за ґратами, поки тривало слідство, а залишок терміну замінили на умовний. Також їй на завжди заборонили в'зд у Таїланд.

      17 січня Вашукевич і Кирилова, а також ще 5 осіб, затриманих в Таїланді за нелегальну організацію секс-тренінгів, депортували з королівства. Передбачалося, що після прильоту до РФ Настю Рибку відправлять до Мінська.

      Хто така Настя Рибка?Це ескорт-модель і блогер, стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального та Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски і заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходько під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення у світових і російських ЗМІ. 

      Теги: Новини Росії Новини політики Секс-скандал
      Джерело: 24 Канал
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