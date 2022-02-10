Полицейские сообщили, что авария с несовершеннолетними пострадавшими произошла 9 февраля в Запорожье, а именно на участке проезжей дороги острова Хортица.

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Водитель сбил на переходе школьниц

ДТП произошло примерно в 17:30. Водитель автомобиля "ИЖ2717-90" направлялся от проспекта Инженера Преображенского в направлении улицы Научный городок. В этом же направлении двигался "ВАЗ 2101".

У остановки общественного транспорта "Цимеж" две девушки начали пересекать проезжую часть дороги по обозначенной дорожной разметкой и дорожным знакам нерегулируемому пешеходному переходу.

Увидев их, водитель "ВАЗ" затормозил и резко отвернул руль в сторону, чтобы избежать наезда. Водитель "ИЖ2717-90" продолжил движение прямо и сбил школьниц.

В Запорожье водитель сбил на переходе школьниц / Фото Нацполиции

Девушек госпитализировали, водитель был под наркотиками

В результате ДТП две девушки 2006 года рождения получили тяжелые политравмы. Их госпитализировали в местную больницу.

Полицейские доставили виновника ДТП на обследование в Запорожский областной наркологический диспансер. По выводам медицинских работников, пьяным он не являлся. Однако употреблял марихуану.

Водителя задержали

Правоохранители задержали водителя. По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортом.

Обратите внимание! На набережной Победы в Днепре 9 февраля произошло ДТП. Там фура зацепила автовышку, на которой находились работники коммунального предприятия. Один из них жестко приземлился. Впоследствии на место прибыла скорая, которая забрала двух пострадавших.

Другой инцидент – в Днепре фура снесла автовышку: смотрите видео