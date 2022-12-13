Законодатели, понимая, что нельзя отменять поставки лекарства, ввели обязательное условие: запрещенные препараты должны быть представлены в Украине как минимум двумя аналогами.

Читайте также Что должно быть в домашней аптечке во время войны: список от Минздрава

Опасаться дефицита лекарства не стоит

Согласно поправкам к закону о лекарствах, которые вступили в действие в мае этого года, Украина на время военного положения может прекратить продажи препаратов, полностью или частично изготовленных в России и Беларуси, но при условии, что такие препараты представлены как минимум двумя заменителями.

После этого в экспертной, общественной и фармацевтической среде прозвучали опасения по поводу возможного дефицита лекарств и монополизации рынка из-за несовершенства Закона "О лекарственных средствах". По данным СМИ, решение Комиссии, как и сам закон в действующей редакции, не приведет к нехватке лекарства и существенному перераспределению рынка.

Прежде всего из-за отсутствия расчетов, как именно перераспределится украинский фармрынок и действительно ли риск монополизации.

Монополизацию нужно анализировать не общими фразами, а подробно. Однако вместо этого в дискуссионном поле вновь появился старый как мир тезис: украинские производители пытаются вытеснить с рынка иностранных. В этом случае все то же повторяется снова и снова, только повод другой,

– пишет "РБК-Украина".

По мнению авторов материала, так же не существует данных о вероятности дефицита, ведь прекращение продаж лекарств из России и Беларуси не вводится, если такое лекарство не имеет как минимум два заменителя.

В то же время в октябре Комиссия Минздрава приняла решение о 35 препаратах венгерской компании "Гедеон Рихтер", имеющей производство в России. Важно, что у них есть аналоги других производителей, и не только украинских.

"С точки зрения национальной безопасности Украине очень повезло, что она имеет современную развитую фармацевтическую индустрию. Как бы ее ни было, вряд ли кто-то вообще отважился бы вводить ограничения для иностранных компаний на продажу лекарств, произведенных в России. В противном случае мы оказались бы в таком же положении, как и Германия, которая на 40% зависела от российского газа, не имея собственного", – говорится в публикации.

Авторы статьи также подчеркивают, что Комиссия Минздрава принимает решение коллегиально. В ее состав входят также две профильные общественные организации с правом голоса.