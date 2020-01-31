Зеленский попросил у премьера Болгарии об экстрадиции Левина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. В ходе разговора президент выразил надежду, что вопрос экстрадиции Алексея Левина – подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк – решится в ближайшее время.

Также Зеленский поблагодарил главу болгарского правительства за то, что болгарские правоохранители, координируя действия с украинскими, задержали подозреваемого, сообщает Офис Президента Украины.

К слову: Убийство Гандзюк: болгарский суд арестовал Левина, Украина направила запрос на экстрадицию

Кроме того, украинский президент и болгарский премьер обсудили развитие двустороннего политического диалога и экономического сотрудничества. Например, было отмечено, что по прогнозу в 2019 году объем торгово-экономического сотрудничества впервые за последние 10 лет превысил 1 миллиард долларов.

Дальнейшая активизация экономического сотрудничества должна способствовать проведению очередного заседания российско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Большие перспективы сотрудничества есть у отраслей транспорта и туризма.

Владимир Зеленский поблагодарил коллегу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также поблагодарил Бойко Борисова за понимание государственной политики Украины в сфере образования и государственного языка.

Как Левин оказался в Болгарии:

В Болгарии убеждают: подозреваемый по делу Гандзюк попал в их страну через Румынию в 2018 году.

Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак.

В Болгарии Левин нигде официально не регистрировался, более того, изменил внешность.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: