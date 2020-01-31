Зеленский попросил у премьера Болгарии об экстрадиции Левина
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. В ходе разговора президент выразил надежду, что вопрос экстрадиции Алексея Левина – подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк – решится в ближайшее время.
Также Зеленский поблагодарил главу болгарского правительства за то, что болгарские правоохранители, координируя действия с украинскими, задержали подозреваемого, сообщает Офис Президента Украины.
К слову: Убийство Гандзюк: болгарский суд арестовал Левина, Украина направила запрос на экстрадицию
Кроме того, украинский президент и болгарский премьер обсудили развитие двустороннего политического диалога и экономического сотрудничества. Например, было отмечено, что по прогнозу в 2019 году объем торгово-экономического сотрудничества впервые за последние 10 лет превысил 1 миллиард долларов.
Дальнейшая активизация экономического сотрудничества должна способствовать проведению очередного заседания российско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Большие перспективы сотрудничества есть у отраслей транспорта и туризма.
Владимир Зеленский поблагодарил коллегу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также поблагодарил Бойко Борисова за понимание государственной политики Украины в сфере образования и государственного языка.
Как Левин оказался в Болгарии:
- В Болгарии убеждают: подозреваемый по делу Гандзюк попал в их страну через Румынию в 2018 году.
- Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак.
- В Болгарии Левин нигде официально не регистрировался, более того, изменил внешность.
Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк:
- На общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Ее облили серной кислотой.
- Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали ее, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка скончалась в больнице.
- Координатором покушения считают Сергея Торбин, он был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения, непосредственной напавший на активистку Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы, причастны к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.
- До сих пор в роли подозреваемых находятся 3 человека: Алексей Москаленко (Левин), который якобы организовал убийство, Игорь Павловский якобы заказывал убийство (находится под стражей), Владислав Мангер – еще один заказчик убийства (находится на свободе под залогом).