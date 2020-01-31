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      Зеленский попросил у премьера Болгарии об экстрадиции Левина

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      Зеленский провел телефонный разговор с Борисовым / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. В ходе разговора президент выразил надежду, что вопрос экстрадиции Алексея Левина – подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк – решится в ближайшее время.

      Также Зеленский поблагодарил главу болгарского правительства за то, что болгарские правоохранители, координируя действия с украинскими, задержали подозреваемого, сообщает Офис Президента Украины.

      К слову: Убийство Гандзюк: болгарский суд арестовал Левина, Украина направила запрос на экстрадицию

      Кроме того, украинский президент и болгарский премьер обсудили развитие двустороннего политического диалога и экономического сотрудничества. Например, было отмечено, что по прогнозу в 2019 году объем торгово-экономического сотрудничества впервые за последние 10 лет превысил 1 миллиард долларов.

      Дальнейшая активизация экономического сотрудничества должна способствовать проведению очередного заседания российско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Большие перспективы сотрудничества есть у отраслей транспорта и туризма.

      Владимир Зеленский поблагодарил коллегу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также поблагодарил Бойко Борисова за понимание государственной политики Украины в сфере образования и государственного языка.

      Как Левин оказался в Болгарии:

      • В Болгарии убеждают: подозреваемый по делу Гандзюк попал в их страну через Румынию в 2018 году.
      • Он пешком пересек границу в населенном пункте Дуранкулак.
      • В Болгарии Левин нигде официально не регистрировался, более того, изменил внешность.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк:

      • На общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Ее облили серной кислотой.
      • Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали ее, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка скончалась в больнице.
      • Координатором покушения считают Сергея Торбин, он был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения, непосредственной напавший на активистку Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы, причастны к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.
      • До сих пор в роли подозреваемых находятся 3 человека: Алексей Москаленко (Левин), который якобы организовал убийство, Игорь Павловский якобы заказывал убийство (находится под стражей), Владислав Мангер – еще один заказчик убийства (находится на свободе под залогом).
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Офіс Президента Президент Украины Дело Екатерины Гандзюк Болгария
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