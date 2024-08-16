Где и когда ждать сильной жары, спрогнозировали синоптики. Также рассказали, в каких областях будут дожди в ближайшие дни.

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Сильная жара в Украине

Накануне в Укргидрометцентре сделали прогноз на трое суток. Отметили, что ночью +10 – +17 градусов, на Юго-Западе до +20 градусов. Днем 16 и 17 августа в Украине +27 – +34 градуса.

В субботу в юго-западных и южных областях местами сильная жара +35 – +37 градусов,

– рассказали синоптики.

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