Где и когда ждать сильной жары, спрогнозировали синоптики. Также рассказали, в каких областях будут дожди в ближайшие дни.
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Сильная жара в Украине
Накануне в Укргидрометцентре сделали прогноз на трое суток. Отметили, что ночью +10 – +17 градусов, на Юго-Западе до +20 градусов. Днем 16 и 17 августа в Украине +27 – +34 градуса.
В субботу в юго-западных и южных областях местами сильная жара +35 – +37 градусов,
– рассказали синоптики.
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Погода на осень
- Ранее заведующая отделом метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какой может быть погода этой осенью.
- Эксперт отметила, пока что есть только климатические характеристики. Ведь точные прогнозы делать еще рано.
- "Есть тенденция, что в течение последних 20 лет чаще всего сентябрь бывает теплым, еще продолжается лето. До 20 – 25 сентября среднесуточная температура может составлять +15 градусов и даже выше. Это означает, что у нас еще продолжается метеорологическое лето", – отметила Голеня.
- Также рассказала, что в целом среднесуточная температура воздуха в первый месяц осени составляет +13 – +17 градусов, на Юге до +20. В горных районах – до +9 – +15 градусов.
- Впрочем, ранее в Украине также фиксировали максимальные температуры – +33 – +38 градусов. Абсолютный минимум ночью составлял 1 – 8 градусов мороза.
- Также представитель Укргидрометцентра отметила, бывает, что сентябрь очень жаркий, – до +38 градусов на Юге и Юго-Востоке, на Севере и Западе до +30 – +35. Впрочем, бывает, с Севера идет вторжение холодного арктического воздуха. Даже могут быть заморозки.
- "Но в последние годы наблюдается тенденция к тому, что температура воздуха обычно в среднем на 1 – 2 градуса выше нормы", – отметила эксперт.
- Конечно, в октябре украинцам стоит ждать бабьего лета. Оно бывает каждый год, даже не одно.
- Ноябрь уже считают предвестником зимы. Обычно последний месяц осени в Украине более дождливый и пасмурный.