Де і коли чекати сильної спеки, спрогнозували синоптики. Також розповіли, в яких областях будуть дощі найближчими днями.
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Сильна спека в Україні
Напередодні в Укргідрометцентрі зробили прогноз на три доби. Зазначили, що вночі +10 – +17 градусів, на Південному Заході до +20 градусів. Вдень 16 й 17 серпня в Україні +27 – +34 градуси.
У суботу у південно-західних та південних областях місцями сильна спека +35 – +37 градусів,
– розповіли синоптики.
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Погода на осінь
- Раніше завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, якою може бути погода цієї осені.
- Експертка наголосила, поки що є тільки кліматичні характеристики. Адже точні прогнози робити ще зарано.
- "Є тенденція, що протягом останніх 20 років найчастіше вересень буває теплим, ще триває літо. До 20 – 25 вересня середньодобова температура може становити +15 градусів і навіть вище. Це означає, що в нас ще продовжується метеорологічне літо", – зазначила Голеня.
- Також розповіла, що в цілому середньодобова температура повітря в перший місяць осені становить +13 – +17 градусів, на Півдні до +20. У гірських районах – до +9 – +15 градусів.
- Втім, раніше в Україні також фіксували максимальні температури – +33 – +38 градусів. Абсолютний мінімум вночі становив 1 – 8 градусів морозу.
- Також представниця Укргідрометцентру зауважила, буває, що вересень дуже спекотний, – до +38 градусів на Півдні та Південному Сході, на Півночі та Заході до +30 – +35. Втім, буває, з Півночі йде вторгнення холодного арктичного повітря. Навіть можуть бути заморозки.
- "Але в останні роки спостерігається тенденція до того, що температура повітря зазвичай у середньому на 1 – 2 градуси вища за норму", – наголосила експертка.
- Звичайно, у жовтні українцям варто чекати бабиного літа. Воно буває щороку, навіть не одне.
- Листопад вже вважають провісником зими. Зазвичай останній місяць осені в Україні більш дощовий і похмурий.