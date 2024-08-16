Де і коли чекати сильної спеки, спрогнозували синоптики. Також розповіли, в яких областях будуть дощі найближчими днями.

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Сильна спека в Україні

Напередодні в Укргідрометцентрі зробили прогноз на три доби. Зазначили, що вночі +10 – +17 градусів, на Південному Заході до +20 градусів. Вдень 16 й 17 серпня в Україні +27 – +34 градуси.

У суботу у південно-західних та південних областях місцями сильна спека +35 – +37 градусів,

– розповіли синоптики.

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