Жуткое ДТП на Запорожье: трое людей погибли, еще двое – в больнице

Смертельное ДТП случилось утром 25 июня на автодороге "Харьков-Симферополь" в Васильевском районе Запорожской области. Водитель автомобиля марки "ГАЗ-24" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со "Skoda Fabia".

В результате аварии на месте погибли три человека: оба водителя автомобилей и один пассажир, передает пресс-центр Нацполиции в Запорожской области. Еще двое человек получили ранения, среди них – 8-летний ребенок.

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В результате аварии погибло трое человек – водитель и пассажир автомобиля "ГАЗ", жители Васильевского района 1994 и 1987 годов рождения, и водитель автомобиля "Skoda", житель Харьковской области 1980 года рождения. Двое пассажиров автомобиля "Skoda", женщина 1988 года рождения и девочка 2010 года рождения, доставлены в районную больницу,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что на место инцидента вызвали спасателей, поскольку тела погибших из искореженного авто пришлось извлекать с помощью аварийно-спасательного оборудования.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по факту инцидента, ведется досудебное следствие.



Смертельное ДТП произошло на автодороге "Харьков-Симферополь"