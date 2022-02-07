Об этом сообщили в главном управлении уголовного розыска города Эль-Мардж. В полицию обратился местный житель, который наткнулся на странную находку.
Ранее Разоблачил наркомафию: в Борисполе собака помогла найти контрабанду
Партию гашиша нашли на берегу моря
Мужчина нашел на берегу моря много гашиша. В партии было сразу 323 бруска. На каждом из них – портрет российского президента Владимира Путина. В полиции предполагают, что ранее где-то в этом районе затонуло судно или лодка с контрабандным гашишем.
В пользу этой версии свидетельствует и предыдущая находка. Всего несколько дней назад на берегу городов Талмита и Бутраба нашли еще одну крупную партию, – правда, на этот раз без портрета Путина. Зато на гашише красовался колумбиец Пабло Эскобар.
Бруски "украсили" портретом Путина / Фото из твиттера libyalive218
Партию нашел местный житель / Фото из твиттера libyalive218
Задержание наркоторговцев в Украине: коротко
- В январе гражданин Бразилии пытался ввезти в Украину 1 килограмм кокаина в желудке. Капсулы с наркотиками изымали медикаментозным путем.
- Ранее пограничники обнаружили марихуану у пассажира автобуса сообщением Скадовск – Щецин. Часть наркотиков мужчина спрятал себе в трусы
- Такой же способ перевозки наркотических средств выбрал и львовянин. Во Львове суд вынес мужчине приговор за то, что он пытался перевести амфетамин и МДМА в Польшу в трусах.