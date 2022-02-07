Про це повідомили в головному управлінні кримінального розшуку міста Ель-Мардж. До поліції звернувся місцевий житель, який натрапив на дивну знахідку.
Раніше Викрив наркомафію: у Борисполі собака допоміг знайти контрабанду
Партію гашишу знайшли на березі моря
Чоловік знайшов на березі моря багато гашишу. У партії було одразу 323 бруски. На кожному з них – портрет російського президента Володимира Путіна. У поліції припускають, що раніше десь у цьому районі затонуло судно або човен з контрабандним гашишем.
На користь цієї версії свідчить і попередня знахідка. Всього кілька днів тому на березі міст Талміта та Бутраба знайшли ще одну велику партію, – щоправда, цього разу без портрета Путіна. Натомість на гашишу красувався колумбієць Пабло Ескобар.
Бруски "прикрасили" портетом Путіна / Фото з твітера libyalive218
Партію знайшов місцевий мешканець / Фото з твітера libyalive218
Затримання наркоторговців в Україні: коротко
- У січні громадянин Бразилії намагався ввезти в Україну 1 кілограм кокаїну – в шлунку. Капсули з наркотиками вилучали медикаментозним шляхом.
- Раніше прикордонники виявили марихуану в пасажира автобуса сполученням Скадовськ – Щецин. Частину наркотиків чоловік заховав собі в труси.
- Такий самий спосіб перевезення наркотичних засобів обрав і львів'янин. У Львові суд виніс чоловіку вирок за те, що він намагався перевезти амфетамін та МДМА у Польщу в трусах.