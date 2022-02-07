Про це повідомили в головному управлінні кримінального розшуку міста Ель-Мардж. До поліції звернувся місцевий житель, який натрапив на дивну знахідку.

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Партію гашишу знайшли на березі моря

Чоловік знайшов на березі моря багато гашишу. У партії було одразу 323 бруски. На кожному з них – портрет російського президента Володимира Путіна. У поліції припускають, що раніше десь у цьому районі затонуло судно або човен з контрабандним гашишем.

На користь цієї версії свідчить і попередня знахідка. Всього кілька днів тому на березі міст Талміта та Бутраба знайшли ще одну велику партію, – щоправда, цього разу без портрета Путіна. Натомість на гашишу красувався колумбієць Пабло Ескобар.

Бруски "прикрасили" портетом Путіна / Фото з твітера libyalive218

Партію знайшов місцевий мешканець / Фото з твітера libyalive218

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