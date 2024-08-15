Також студентка 2 курсу магістратури звернулась до виконувача обов'язків голови Студпарламенту ННЦ "ІБМ".

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Що відомо про сексуальні домагання з боку викладача

Наша студентка Марина Калашнікова повідомила, що зазнала сексуальних домагань від завідувача кафедри біохімії Олексія Савчука,

– мовиться в повідомленні

Мовиться про завідувача кафедри біохімії Навчально-наукового центру "Інститут біохімії та медицини" Олексія Савчука.

Вперше Комісію з розгляду звернення Марини Калашнікової скликали 11 липня, 23 липня – повторно вже за участю Студпарламенту ННЦ "ІБМ", де згоди дійшли всі члени комісії та поставили свої підписи.

Комісія інституту, що була скликана для розгляду цієї справи, завершила своє розслідування та подальші дії перейшли на рівень університету,

– повідомили у студпарламенті.

Там також зазначили, що поліція теж завершила своє розслідування, оскільки за чинним законодавством воно може тривати до одного місяця та має містити прямі докази.

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Ректор Київського національного університету Володимир Бугров розповів виданню "УП. Життя", що інститут біохімії та медицини провів службове розслідування, його матеріали наразі опрацьовують.

Поліція здійснює перевірку. Після того, як ми отримаємо висновки їхнього розслідування, буде вжито відповідних правових заходів. Викладач зараз перебуває у відпустці,

– заявив Бугров.

Також журналісти звернулись за коментарями щодо інциденту до самої Марини Калашнікової та поліції Києва.

До речі, скандали в університеті виникають не вперше. Зокрема, взимку 2022 року у мережі поширювали листування з еротичним підтекстом, які нібито вів ректор КНУ зі студентками.

Тоді ректор Київського університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров заперечував сексуальні зв'язки зі студентками університету. Він говорив, що листування сфальсифікували та поширили, щоб усунути його з посади.