21:36
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    2°C -14°C
  • неділя
    2°C -13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Шестирічна дівчина вистрілила з рушниці в голову своїй сестрі на Волині

144 Читать новость на русском
На Волині шестирічна дівчинка поранила з гвинтівки молодшу сестру (ілюстрація)
На Волині шестирічна дівчинка поранила з гвинтівки молодшу сестру (ілюстрація) / Соцмережі

Напередодні у селищі міського типу Ратне Волинської області шестирічна дівчинка з необережності вистрілила з пневматичної гвинтівки в голову своїй малолітній сестрі. Інцидент трапився у будинку, де проживали діти.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Волинській області.

Читайте також: У Росії 13-річна школярка влаштувала стрілянину у школі: шокуючі деталі інциденту

Як з’ясували правоохоронці, малолітня дівчинка у коридорі взяла пневматичну рушницю та з необережності вистрілила у голову своїй 3-річній сестрі. Попередньо відомо, що онучок вдома няньчив дідусь і недогледів.

Рушниця, діти, постріл, Кримінал, Волинь
Рушниця, з якою дівчина поранила свою сестру

У результаті потерпілу дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували, а зброю направили на експертизу.

За інформацією ресурсу "Волинські новини", вона отримала проникне кульове поранення в ділянку правої скроні, але її вже прооперували.

"Наразі вона в післяопераційному стані перебуває в реанімації. Операція пройшла успішно, проте жодних прогнозів лікарі давати поки не беруться", – розповів у коментарі виданню заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання з хірургічної роботи Ігор Дородних.

Відкрито кримінальне провадження за фактом недбалого зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у США 9-річний хлопчик застрелив свою 13-річну сестру, оскільки та відмовилась віддати брату джойстик, щоб він мін пограти у відеогру.

Теги: Кримінальні новини Поліція Новини Луцька Зброя Діти Неповнолітні Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук