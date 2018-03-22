Шестирічна дівчина вистрілила з рушниці в голову своїй сестрі на Волині

Напередодні у селищі міського типу Ратне Волинської області шестирічна дівчинка з необережності вистрілила з пневматичної гвинтівки в голову своїй малолітній сестрі. Інцидент трапився у будинку, де проживали діти.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Волинській області.

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Як з’ясували правоохоронці, малолітня дівчинка у коридорі взяла пневматичну рушницю та з необережності вистрілила у голову своїй 3-річній сестрі. Попередньо відомо, що онучок вдома няньчив дідусь і недогледів.



Рушниця, з якою дівчина поранила свою сестру

У результаті потерпілу дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували, а зброю направили на експертизу.

За інформацією ресурсу "Волинські новини", вона отримала проникне кульове поранення в ділянку правої скроні, але її вже прооперували.

"Наразі вона в післяопераційному стані перебуває в реанімації. Операція пройшла успішно, проте жодних прогнозів лікарі давати поки не беруться", – розповів у коментарі виданню заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання з хірургічної роботи Ігор Дородних.

Відкрито кримінальне провадження за фактом недбалого зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у США 9-річний хлопчик застрелив свою 13-річну сестру, оскільки та відмовилась віддати брату джойстик, щоб він мін пограти у відеогру.