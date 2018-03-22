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Шестилетняя девочка выстрелила из ружья в голову своей сестре на Волыни

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На Волыни шестилетняя девочка ранила из винтовки младшую сестру (иллюстрация)
На Волыни шестилетняя девочка ранила из винтовки младшую сестру (иллюстрация) / Соцсети

Накануне в поселке городского типа Ратное Волынской области шестилетняя девочка по неосторожности выстрелила из пневматической винтовки в голову своей малолетней сестре. Инцидент произошел в доме, где проживали дети.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области.

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Как выяснили правоохранители, малолетняя девочка в коридоре взяла пневматическое ружье и по неосторожности выстрелила в голову своей 3-летней сестре. Предварительно известно, что внучек дома нянчил дедушка и не доглядел.

Рушниця, діти, постріл, Кримінал, Волинь

Ружье, из которого девочка ранила свою сестру

В результате потерпевшего ребенка с телесными повреждениями госпитализировали, а оружие направили на экспертизу.

По информации ресурса "Волынские новости", она получила проникающее пулевое ранение в область правого виска, но ее уже прооперировали.

"Сейчас она в послеоперационном состоянии находится в реанимации. Операция прошла успешно, однако никаких прогнозов врачи давать пока не берутся", - рассказал в комментарии изданию заместитель генерального директора Волынского областного детского территориального медицинского объединения по хирургической работе Игорь Дородных.

Открыто уголовное производство по факту небрежного хранения огнестрельного оружия или боевых припасов. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в США 9-летний мальчик застрелил свою 13-летнюю сестру, поскольку та отказалась отдать брату джойстик, чтобы он мог поиграть в видеоигру.

Теги: Новости Украины Дети Оружие Новости Луцка Полиция Криминальные новости Несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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