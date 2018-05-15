Сімферополь у Молдові, Сочі в Туреччині: до ЧС-2018 у Росії випустили нову загарбницьку карту

Вже менш ніж за місяць у Росії стартує Чемпіонат світу з футболу. Матчі світової першості готуються прийняти 11 російських міст, серед яких і місто Волгоград.

У міжнародному аеропорту Волгограда вирішили покреативити з саморекламою.

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Напередодні старту ЧС-2018 у місті відкрили новий термінал аеропорту.

Неабиякий резонанс викликала незвична карта, яку пасажири помітили у місцевому аеропорту.

На ній Москва опинилась неподалік від кордону з Україною, окупований Сімферополь у Молдові, Сочі "розмістили" у Туреччині, а Самару та Челябінськ перенесли у Казахстан, Дубай з ОАЕ перенісся в Сирію, а грецькі Салоніки мігрували у Румунію.



У Волгограді випустили загарбницьку карту до ЧС-2018

Чемпіонат світу з футболу 2018 року стартує 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року в 11 містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.