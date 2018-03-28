Скандал з "АТОшником" і АТБ у Харкові – яскравий приклад гібридної війни РФ з Україною, – Зонтов

Колишній міський голова звільненого від терористів Слов’янська Олег Зонтов в ефірі Першого ділового телеканалу прокоментував судову справу про наклеп, яку нині розглядає Дарницький суд столиці.

Наприкінці минулого року блогер, вимушений переселенець з Донецька Станіслав Федорчук на своїй сторінці в Facebook повідомив про невідомого бійця АТО, який в одному з харківських магазинів мережі АТБ начебто розбив курячі яйця на голові невідомої касирки, яка нібито голосно кричала йому, що Харків – це Росія, і у місті вже скоро з’являться російські танки. Щоправда, пізніше інформація блогера не знайшла жодного документального підтвердження.

"На сьогодні всі ці провокації, вони дивним чином чомусь вписуються в сценарій тієї гібридної війни, яку нам нав’язує Росія", – заявив Олег Зонтов журналістам у Дарницькому суді Києва.

Сам автор скандального посту Станіслав Федорчук під час судового розгляду не зміг назвати навіть точне прізвище анонімного "ветерана АТО", який начебто бився з касиркою закладу за допомогою курячих яєць. Заявивши лише, що місце його прописки – це територія окупованого Донбасу.

"Я інформацію отримав від свого близького товариша. Який десь півроку, як був демобілізований з лав Збройних сил. У мене був досвід роботи директором з маркетингу в різник компаніях. Я скажу, що якби йшлося про компанію, в якій я би був співробітником, або був відповідальним за зв’язки з громадськістю, або за зв’язки з клієнтами, то ця ситуація взагалі ніколи би не мала би стати публічною", – розповів журналістам Першого ділового блогер Федорчук.

Представники АТБ в суді заявили, що історія, описана на сторінці Федочука в Facebook, була виключно його персональною вигадкою. Для такого твердження у позивачів є всі документальні докази – і відео з камер спостереження, і інформація від поліції, і свідчення очевидців. Всі відсуджені гроша за наклеп представники торговельної корпорації планують передати на потреби ветеранів АТО, які лікуються та проходять реабілітацію в обласній клінічній лікарні імені Мечникова міста Дніпро.

"Взагалі як такого конфлікту у нас не відбулося. У нас є докази – відео відповідні з камер відеозапису. Тому що взагалі ніякої касирки, ніяких яєць, ніяких "танків", ніяких "Харків – це Росія", – взагалі такого не було. Це – наклеп. Як ми ці гроші відсудимо, то ми передамо їх в лікарню імені Мечникова у Дніпрі, щоб допомогти бійцям АТО, які там знаходяться на лікуванні", – заявила журналістам Першого ділового Ірина Галкіна – позивач у справі, представник мережі АТБ.

Під час судового процесу були присутні і ветерани АТО, які намагалися дізнатися прізвище свого анонімного "побратима", якого начебто образила своїми висловлюваннями та діями невідома касирка. Як розповів журналістам ветеран АТО Сергій Лісовський, така інформація стала для нього великою несподіванкою, адже саме корпорація АТБ була одним з головних помічників та спонсорів українського війська у важкі часи його відродження від початку війни на Донбасі.

"Ми хочемо захистити добре ім’я мережі АТБ, оскільки вона допомагала нам з самого початку війни. Треба було йти воювати, і перед боями треба було навіть щось їсти. Їсти, вдягатися, потрібні були тепловізори. Все те, що було потрібно для життя підрозділів, – чисто побутове та військове спорядження, – вони нам допомагали", – розповів ветеран АТО Сергій Лісовський.