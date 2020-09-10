На засіданні Тристоронньої контактної групи 9 вересня учасники вирішили спільно проінспектувати позиції ЗСУ біля селища Шуми. Нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв вважає, що це рішення є антиукраїнським та ганебним. Проте у спільного інспектування є й прихильники.

Не можна закрити очі на ганьбу для українських захисників. Про це Чернєв заявив у фейсбуці.

Читайте також "Надурив, тварина": як реагують у ЗСУ під Шумами на погрози Пушиліна й заплановану інспекцію

Чому Чернєв проти спільного інспектування

Чернєв зазначив, що таке інспектування буде дуже неприємним для бійців 503 батальйону. Він може лише уявити, що відчуватимуть українські захисники, коли побачать проросійських бойовиків на своїх позиціях.

Я розумію, що є політика, дипломатія та бажання показати всьому світові, що "немає нашої провини". Але є ще таке поняття, як честь. Можна багато на що закривати очі, але не на ганьбу для наших воїнів. Тим більше руками українських представників,

– написав депутат у фейсбуці.

"І жодні пояснення тут зайві. Якщо в угоду політичній доцільності занадто часто наступати на свою честь, то скоро її не залишиться", – наголосив Чернєв.

Він також закликав українських патріотів об'єднатись для спільного контролю переговорів ТКГ. Він сподівається, що єдність українців не допустить повторення подібних ситуацій у майбутньому.

До теми Коли проведуть інспекцію українських позицій біля Шумів: інформація Бутусова

Коментар Яременка

Бойовики "не топтатимуться" по позиціях ЗСУ. Таку заяву зробив нардеп зі "Слуги народу" Богдан Яременко на своїй фейсбук-сторінці. Він додав, що це одноразова акція, а інспектування не буде одностороннім.

Нардеп також повідомив, що російський генерал наблизиться до українських позицій та огляне їх у бінокль. Те ж саме зробить і український представник – він огляне позиції бойовиків.

Яременко запевняє, що це рішення не є визнанням ОРДЛО.

Чи є це визнанням ОРДЛО? Схоже, що уся провокація задумувалась саме для того, щоб примусити Україну працювати з ОРДЛО. Не вийшло,

– наголосив Яременко.

"СЦКК (Спільний центр з контролю та координації – 24 канал) – структура українсько-російська. І ми розуміємо, що наші позиції в бінокль роздивлятиметься російський генерал, а не донецький шахтар. Хоча майже напевно російська пропаганда переконуватиме "народ ДНР" у зворотньому", – додав депутат.

Зі слів Яременка, ОБСЄ заявила, що інспектування не повториться на інших позиціях.

Депутат вважає, що альтернатива інспектуванню – обмін вогневими ураженнями. На його думку, українські захисники не залишили б без відповіді обстріли терористів.

Читайте також Інспектування під Шумами прокоментували в Офісі Президента

Коротко про ситуацію біля Шумів