Смерть Гандзюк загострила увагу до проблеми тиску на активістів в Україні, – The Guardian

Смерть української активістки Катерини Гандзюк спричинила протести в Києві та її рідному Херсоні, а представники ЄС висловили стурбованість зростанням насильства щодо представників громадянського суспільства в Україні.

Про це пише The Guardian.

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Розслідування хабарництва і корупції серед правоохоронців, якими Катерина Гандзюк займалася у Херсоні, розгнівали місцевих офіційних осіб. 31 липня невідомий облив її літром сірчаної кислоти. Активістка отримала опіки понад 30% тіла. З лікарні вона продовжувала засуджувати корупцію і закликала провести детальне розслідування щодо нападників. Їй зробили 11 операцій, але 4 листопада вона померла від отриманих травм, нагадує видання.

Заарештовано шестеро підозрюваних, зокрема, колишній працівник поліції, який, як вважається, керував нападом. Але, схоже, ніхто із заарештованих не є замовником нападу. 5 листопада активного розслідування від української влади зажадали члени Єврокомісії, зауважує британська газета.

Між тим, у день, коли було скоєно напад на Гандзюк, в Україні був убитий ще один активіст – Віталій Олешко, ветеран АТО, який теж боровся з корупціонерами у своєму рідному Бердянську. Його застрелили у спину з мисливської рушниці.

Схожі атаки загострюють увагу на тиску, якого зазнають громадські організації в Україні, де корумпованих політиків і наполегливих бізнесменів підозрюють у застосуванні бандитських методів для запобігання небажаної уваги до скоєних злочинів,

– робить висновок автор статті.

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Що відомо про смерть активістки Катерини Ганзюк: дивіться відео