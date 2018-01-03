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Сортування відходів: чи навчилися українці боротися зі сміттям по-європейськи

20:23, сьогодні 133 Читать новость на русском

Макулатура окремо, пластик окремо, скло окремо. Віднині українці зобов'язані сортувати сміття. Відповідний закон ухвалили ще 5 років тому, але норми запрацювали лише зараз. Часу на підготовку було вдосталь. У містах та селах мали би з'явитися спеціальні контейнери для вторсировини.

З 1 січня 2018-го в усіх дворах України поруч із звичайними баками мали б стояти спеціальні контейнери для паперу, пластику, скла та металу. Рішення про це було прийняте ще у 2012-му, але за 6 років сміттєвий віз так і не рушив з місця.

Дива не сталося, а Київ після святкування Нового року фактично потопає у сміттєвих завалах. Подекуди таки стоять контейнери для пластику. Однак, використані вони не за призначенням. У баках різноманітний непотріб.

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А ось у селищі Козин, що за 30 кілометрів від Києва, жителі сортують сміття вже півроку. Але не завдяки нормі закону, а в рамках соціальної програми "Україна без сміття". У селищі встановили понад 30 баків для вторсировини, а з населенням провели "виховну роботу".

Активістка Альона – одна з тих, хто започаткувала "сміттєву революцію" у Козині. Привчила сортувати сміття і свою родину. Каже, процедура займає мінімум часу. Пластикові пляшки та бляшанки потрібно обов'язково мити та стискати, щоб не пахли та не займали у контейнері багато місця. Паперові відходи треба складати в окремий контейнер. А от целофанові пакети, каже, справжнє лихо.

Я їх мию, потім вони у мене сохнуть. Пакети треба обов'язково складати в один, тому що так їх не можна відокремити на лінії сортування,
— наголосила громадська активістка Альона.

На жаль, ті, хто добросовісно сортує сміття, в нашій країні в значній меншості. Проблема в необізнаності, вважають активісти. Тому, перш ніж впроваджувати нововведення, людям потрібно розповісти про шкоду сміття, яке вже заполонило 7% усієї території України. Для порівняння, ця площа дорівнює території окупованих Донбасу та Криму.

Треба пояснювати, що ці наслідки сміття ми переносимо на своє здоров'я, на здоров'я своїх родин,
– зазначає керівниця ГО "Україна без сміття" Євгенія Аратовська.

Здавалося б, виправити ситуацію мав закон, що набув чинності. Однак, він ніби і зобов'язує комунальні підприємства вивозити на захоронення роздільне сміття, але критеріїв сортування в законі немає. І відповідальність за порушення не передбачена. Ні для компаній, ні для населення. А отже, рішення сортувати чи не сортувати сміття так і залишається на совісті громадян.

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Новини України Екологія
Джерело: 24 Канал
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