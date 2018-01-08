Спершу не міг навіть ходити, – у Сумах дітей з особливими потребами безкоштовно навчають карате

Таку особливу групу відкрили на прохання самих батьків ще 3 роки тому. Зараз там уже близько 20 дітей із ДЦП, вадами слуху та із затримкою розвитку.

Тренери особливої методики для дітей із ДЦП не використовують. Ці ж вправи виконують діти й у звичайних групах, а усі заняття – цілком безкоштовні.

Деякі діти на спершу практично не могли ходити, а тепер-от мріють про чорний пояс. І мають на це підстави, а не лише безперспективні надії – лікує не лише спорт, а й спілкування, розповіли тренери: дітлахи не просто здружилися, а й навіть дні народження святкують разом.

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Схожі групи тренери хочуть відкрити в інших районах міста, щоб більше дітей мали можливість займатися спортом.