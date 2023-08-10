Саме тому агенти Федерального бюро розслідувань прийшли до чоловіка з обшуками орієнтовно о 6:15 9 серпня, орієнтовно за 12 годин до приїзду Джо Байдена. Відомо, що чоловік був прихильником Трампа та погрожував не тільки нинішньому президенту США, а й іншим американським високопосадовцям.

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Що відомо про стрілянину в США

У середу (9 серпня – 24 Канал) співробітники ФБР застрелили чоловіка зі штату Юта, намагаючись заарештувати його за погрозу вбивством президенту Джо Байдену та окружному прокурору Нью-Йорка, який звинуватив 45 президента Дональда Трампа у приховуванні виплат,

– пояснили журналісти.

За даними видання, мешканець міста Прово, що в штаті Юта, Крейг Дель Робертсона погрожував не тільки американському лідеру. Він, ймовірно, сипав погрози у сторону багатьох громадських діячів, зокрема:

віцепрезидентці Камалі Харріс;

окружному прокурору Манхеттена Елвіну Бреггу, який звинуватив 45 президента США у таємній виплаті 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс перед президентськими виборами 2016 року за те, щоб вона мовчала про свій роман з політиком.

У судових документах мовиться, що ФБР описало чоловіка як білого орієнтовно 70 – 75 років, у темному костюмі, білій сорочці, червоній краватці та різнобарвному (можливо, камуфляжному) капелюсі з написом "Трамп" спереду.

За даними видання, чоловік написав у соціальних мережах, що чув про приїзд Байдена до Юти, що планує дістати свій камуфляжний костюм та "струсити пил зі снайперської гвинтівки m24".

За даними правоохоронців, у чоловіка справді була далекобійна снайперська гвинтівка, багато іншої зброї та камуфляжний костюм-кікімора.

Інцидент трапився, коли спецпризначенці намагалися вручити ордер на арешт і обшук за місцем проживання. Суб'єкт помер,

– заявили у ФБР.

За даними журналістів, Федеральне бюро розслідувань вивчає деталі стрілянини.

Зверніть увагу! Дональду Трампу у квітні 2023 року в офісі окружного прокурора Манхеттена пред'явив звинувачення щодо виплати грошей зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс за мовчання про роман з Трампом та щодо інших питань. Загалом мовилось про 34 пункти обвинувачення. Окрім того, суд обрав запобіжний захід Трампу у справі про фальсифікацію виборів.