Статки Марка Цукерберга за кілька днів знизились до 74 мільярдів доларів через зміни у Facebook
06:15, сьогодні 769 Читать новость на русском
Ринкова вартість Facebook скоротилася майже на 3 мільярди доларів після повідомлення про зміни в алгоритмах роботи новинної стрічки соціальної мережі.
Таким чином статки засновника Facebook Марка Цукерберга знизилися до 74,4 мільярда доларів, а ринкова вартість Facebook знизилася на 2,9 мільярда доларів, пише Reuters.
Про нововведення, яке може вдарити по ЗМІ та комерційним акаунтам, глава компанії Марк Цукерберг повідомив у четвер.
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Джерело: 24 Канал
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