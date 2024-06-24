Водночас росіяни вже звинувачують у подіях в республіці Україну та НАТО. Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що Владімір Путін вважає, якщо він дружить з Талібаном та знімає з цього ісламістського руху ярлик "тероризму", то Росія буде застрахована від атак ісламських терористичних організацій.

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Не можуть чинити спротив тероризму

Путін порушив баланс, і зараз Росія відчує наслідки його дій.

Якби у терактах в Дагестані взяла участь значно більше бойовиків, то масштаб був би величезним – спалахнув би увесь регіон. Так само як 2 тисячівагнерівців Євгена Пригожина під час заколоту ледве не звалили владу в Росії,

– наголосив політтехнолог.

Саме в цьому слабкість режиму, зауважив він: ганялися за шістьма терористами в Дагестані, поки вони не перестріляли у два рази більше силовиків, які мали бути підготовленими. Російські силовики повністю провалили те, чим мали займатися.

"Вони можуть зловити студента або бабусю, що вийшли на пікет. Однак не можуть чинити спротив реальному тероризму, адже усі свої сили російська влада витрачає на марну та безглузду війну", – пояснив він.

Небезпечно кидати кадиривців

Водночас якщо раніше для стабілізації ситуації в регіоні кидали сили з інших російських територій, то зараз це небезпечно. Тому що приїдуть люди іншого етносу, і тоді може повстати увесь регіон. Саме тому, на думку політолога, небезпечно кидати кадиривців в Дагестан для заспокоєння ситуації.

"Wilayat Kavkaz, коли побачила, як пройшла їхня операція невеликого масштабу в Дагестані, надалі можуть масштабувати свої дії. Для них це справжній успіх, а тому терористи можуть отримати більше грошей від таємних спонсорів на здійснення нових терактів", - зауважив Борис Тизенгаузен.

Стрілянина в Дагестані: коротко