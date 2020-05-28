На Півдні Франції у місті Сен-Веран невідомий чоловік відкрив вогонь. Сталося це під час ділової зустрічі за його участю. У результаті загинули щонайменше троє людей і ще одна особа постраждала.

Деталі інциденту

Стрілянина сталася увечері 27 травня офісній будівлі компанії, яка займається видобутком корисних копалин. Про це повідомляє CNN із посиланням на місцеві поліцію.

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Правоохоронці наразі точні мотиви злочину назвати не можуть. Щоправда, вони виявили прямий зв'язок між стрільцем і компанією, в будівлі якої стався злочин. Відомо зокрема, що зловмисник був співробітником цієї фірми та зі зброєю увірвався на ділову зустріч адміністрації.

На місці інциденту працюють понад 30 співробітників французької поліції. Розслідування триває.

Сен-Варан розміщується приблизно у 366 кілометрах на південних захід від Парижа / Карта

Що відомо про жертв і потерпілих

Вбитими виявилися три співробітники компанії, а пораненим – сам стрілець. Після злочину останній направив зброю на себе, в результаті чого зазнав поранення.

Зараз він перебуває у лікарні. Його стан – важкий, є загроза смерті.

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Ким був стрілець і його імовірні мотиви

За інформацією поліції, зловмисник перебував у робочій відпустці. Правоохоронці припускають, що він вирішив відкрити вогонь, оскільки його визнали непридатним для поновлення на роботі. Однак точну причину поліцейські yfpdfnb не можуть.

Також слідчі висувають версії, що злочин:

міг статися на підґрунті любовних взаємин

або

може бути пов’язаним із дестабілізацією психічного стану людини.

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До слова, нещодавно у Каліфорнії (США) на масштабній вечірці невідомі влаштували стрілянину. У результаті щонайменше 6 людей зазнали поранень, зокрема неповнолітні. Зауважимо, що вечірку провели, попри суворий карантин і відповідну заборону масових зібрань.