Стрельба во время бизнес-встречи во Франции: мужчина убил 3 человек, а затем выстрелил в себя
На Юге Франции в городе Сен-Веран неизвестный мужчина открыл огонь. Произошло это во время деловой встречи. В результате погибли по меньшей мере три человека и еще один пострадал.
Детали инцидента
Стрельба произошла вечером 27 мая в офисном здании компании, которая занимается добычей полезных ископаемых. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
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Правоохранители пока точные мотивы преступления назвать не могут. Правда, они обнаружили прямую связь между стрелком и компанией, в здании которой произошло преступление. Известно в частности, что злоумышленник был сотрудником этой фирмы и с оружием ворвался на деловую встречу администрации.
На месте инцидента работают более 30 сотрудников французской полиции. Расследование продолжается.
Сен-Варан размещается примерно в 366 километрах к юго-западу от Парижа / Карта
Что известно о жертвах и пострадавших
Убитыми оказались три сотрудника компании, а раненым – сам стрелок. После преступления последний направил оружие на себя, в результате чего получил ранение.
Сейчас он находится в больнице. Его состояние - тяжелое, есть угроза смерти.
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Информация о стрелке
По информации полиции, злоумышленник находился в рабочем отпуске. Правоохранители предполагают, что он решил открыть огонь, поскольку его признали непригодным для восстановления на работе. Однако точную причину полицейские назвать не могут.
Также следователи выдвигают версии, что преступление:
- могло произойти на почве любовных взаимоотношений
или
- может быть связано с дестабилизацией психического состояния человека.
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К слову, недавно в Калифорнии (США) на масштабной вечеринке неизвестные устроили стрельбу. В результате по меньшей мере 6 человек получили ранения, в том числе несовершеннолетние. Заметим, что вечеринку провели, несмотря на строгий карантин и соответствующий запрет массовых собраний.