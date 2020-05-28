Стрельба во время бизнес-встречи во Франции: мужчина убил 3 человек, а затем выстрелил в себя

На Юге Франции в городе Сен-Веран неизвестный мужчина открыл огонь. Произошло это во время деловой встречи. В результате погибли по меньшей мере три человека и еще один пострадал.

Детали инцидента

Стрельба произошла вечером 27 мая в офисном здании компании, которая занимается добычей полезных ископаемых. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

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Правоохранители пока точные мотивы преступления назвать не могут. Правда, они обнаружили прямую связь между стрелком и компанией, в здании которой произошло преступление. Известно в частности, что злоумышленник был сотрудником этой фирмы и с оружием ворвался на деловую встречу администрации.

На месте инцидента работают более 30 сотрудников французской полиции. Расследование продолжается.

Сен-Варан размещается примерно в 366 километрах к юго-западу от Парижа / Карта

Что известно о жертвах и пострадавших

Убитыми оказались три сотрудника компании, а раненым – сам стрелок. После преступления последний направил оружие на себя, в результате чего получил ранение.

Сейчас он находится в больнице. Его состояние - тяжелое, есть угроза смерти.

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Информация о стрелке

По информации полиции, злоумышленник находился в рабочем отпуске. Правоохранители предполагают, что он решил открыть огонь, поскольку его признали непригодным для восстановления на работе . Однако точную причину полицейские назвать не могут.

Также следователи выдвигают версии, что преступление:

могло произойти на почве любовных взаимоотношений

или

может быть связано с дестабилизацией психического состояния человека.

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