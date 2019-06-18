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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Суддя КСУ пояснив представнику Зеленського, в чому помилка їх риторики

      4933 Читать новость на русском
      Ігор Сліденко
      Ігор Сліденко / Микола Мирний / Центр інформації про права людини

      Конституційний суд досі вирішує, чи мав право президент України Володимир Зеленський право розпускати Верховну раду. Чергове засідання почалося 18 червня о 10 ранку .

      Народні депутати оскаржують рішення президента про дочасні вибори. Адже під час інавгураційної промови він оголосив про розпуск ради. Мовляв, та має низький рівень довіри і вже кілька років не існує коаліції.

      Читайте також: Конституційний суд не може зупинити вибори, – глава ЦВК

      Депутати з цим не погодилися. Кажуть: більшість перестала існувати лише за кілька днів до того, як новий гарант склав присягу, оскільки з її складу вийшов "Народний фронт". Отже, за законом у депутатів є 30 днів, аби сформувати нову коаліцію. А тому, мовляв, президентський указ про розпуск – антиконституційний.

      Перше засідання за скаргою нардепів Конституційного суду 11 червня було відкритим. Тривало воно зранку і до вечора. І на ньому судді затролили представника президента Федора Веніславського.

      В якому сенсі ви вживали загальновідомий факт? В тому, який вживається в праві чи в якомусь іншому? Шановний представнику президента в теорії права "загальновідомий факт" означає факт, який не потребує доведення. Найбільш яскравий приклад, який мені прийшов в зв'язвку з Україною – Чорнобильська катастрова. Є чи немає коаліції відповідно до Конституції може сказати лише Конституційний суд шляхом цільового і системного тлумачення низки норм Конституції,
      – зазначив суддя КСУ Ігор Сліденко.

      Відео: Суддя КСУ пояснив представнику Зеленського, в чому помилка їхньої риторики


      Парламентські вибори 2019: головні дати

      Чи можна зараз розпустити ВРУ

      Президент не може розпустити ВРУ, якщо йде процес формування коаліції або якщо до завершення каденції парламенту залишилося півроку (тобто за півроку до парламентських виборів).
      І цих два пункти існують:
      • 17 травня       у Раді оголосили, що коаліція розпалася, адже з неї вийшов "Народний фронт". Отже, по суті, було запущено процес 30-денного терміну на формування нової коаліції.
      • 27 травня мав би вже розпочатися піврічний "імунітет" у ВРУ перед президентом – адже залишається півроку до нових парламентських виборів, а отже – півроку до кінця каденції парламенту.

      Однак, цьому суперечать наступні факти:
      • Звісно, президент має право достроково припинити повноваження ВРУ, у тому числі якщо протягом 30 днів там не формується коаліція. Але при цьому лише одного указу президента достатньо для того, щоб вважати обставину "відсутності коаліції" правдивою. Чинне законодавство не передбачає іншого порядку встановлення обставин аніж просто їх констатація у відповідному указі голови держави. А це означає, що саме президент у своєму указі може встановити, як довго немає коаліції. Отже 17 травня як таке (коли "Народний фронт" вийшов з Ради) не може вважатися початком відліку 30 днів. Володимир Зеленський вважає, що коаліції вже не існує як два роки.
      • За інформацією з ЦВК, згідно з чинним законодавством, якщо виборчий процес почався, то жодне з рішень судів не може зупинити його. А це означає, що як тільки оприлюднено указ Зеленського про розпуск Ради, то з наступного дня вже почнеться виборчий процес.

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      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Володимир Зеленський Розпуск Ради Конституційний суд
      Джерело: 24 канал
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