Детали исследования

Синий кит является крупнейшим животным на планете — вырастает до 30 метров в длину. Он также является исчезающим видом, который живет в отдаленной среде обитания, поэтому отслеживать его в бескрайних просторах океана нелегко.

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На помощь ученым пришли пассивные акустические устройства, которые называются сонобуями. Это специальные буи, которые могут обнаруживать сонар – когда они погружаются в океан, то могут улавливать крики антарктических синих китов (Balaenoptera musculus intermedia), определять их местонахождение и локализовать их для дальнейшего изучения.

Анализ представляет современную циркумполярную информацию о распространении этих редких и неуловимых животных, на которых охотились [и довели до] грани вымирания во время промышленного китобойного промысла,

– говорит Брайан Миллер из Австралийской антарктической программы, который изучает морских млекопитающих.

Мы можем надежно прослушивать китов, подплыть к ним и визуально увидеть их, затем фотографировать и следить за ними, и даже брать небольшие биопсии их кожи и подкожного жира для дальнейшего изучения, говорят ученые.

Команда зафиксировала три четких громких и низкочастотных крика, два из которых издают только синие киты в этой части океана:

Z-крик (Z-call), который выдают только самцы.

Единичный A-крик (Unit-A), который является специфической частью Z-крика.

Третий сигнал — это "социальный" сигнал, известный как D-крик, который издают все популяции синих китов, причем как самцы, так и самки, находящихся на кормовых участках.



Три типа криков синего кита / Фото Брайан Миллер

Изучение характера этих криков помогает отслеживать популяции китов во времени.

Самым распространенным сигналом в целом был сигнал Unit-A, обнаруженный на наибольшем количестве сонобуев по всей Антарктике и субантарктике. Ученые зафиксировали больше непесенных D-криков в начале летнего сезона кормления, тогда как Unit-A и Z-call – больше распространены позже летом и в начале осени.

Хотя не ясно, что именно означают эти сигналы, их можно совместить с другими данными, записанными дронами и алгоритмами искусственного интеллекта, для оценки перемещений синих китов и различных аспектов их поведения.

Поскольку планета адаптируется к изменениям климата, исследователи надеются, что методы, которые они разработали в этом новом исследовании, могут быть использованы для мониторинга возможного воздействия на популяции синих китов и их пищу. В дальнейших исследованиях можно было бы использовать безэкипажные суда, оснащенные гидрофонами (подводными микрофонами) и другими инструментами для записи криков и скорости плавания, потенциально связывая различные типы криков с различными схемами кормления.

Ученые уверены, что "собранные наборы данных будут служить базовой линией и плацдармом для дальнейшей работы", а пассивный акустический мониторинг будет играть решающую роль в будущих исследованиях, направленных на заполнение пробелов в знаниях об антарктических синих китах.