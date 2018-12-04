Во вторник, 4 декабря, в мире отмечают Международный день информатики. Сейчас нам тяжело представить свою жизнь без интернета и новых технологий, однако в свое время к развитию этой отрасли приложили руки немало выдающихся людей.

Техно 24 подготовил для вас биографию "отца" современной информатики Алана Тьюринга, человека, который сделал весомый вклад в развитие искусственного интеллекта.

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Детство и юность Алана Тьюринга

Алан Тьюринг родился 23 июня 1912 года в Уилмслоу (Великобритания). Он происходит из семьи аристократов: отец Turing – Джулиус Мэтисон – заведовал британским колониальным ведомством в Индии, а мать – Этель Сара Стоуни – была дочерью главного инженера Мадраских железных дорог. В детстве парень редко видел своих родителей, ведь те работали в Индии.



Алан Тьюринг в детстве

В возрасте 6 лет Алан пошел в школу святого Михаила в Гастингсе. В 7 лет он начал обучение в Шернборнской публичной школе. Уже в школе парень проявлял выдающиеся способности по математике, при этом был одним из худших учеников в классе по гуманитарным предметам.

В 1929 году Тьюринг пытался поступить в Кембриджский университет вместе со своим лучшим другом Кристофером Моркомом, но безуспешно. Из-за нелюбви к гуманитарным наукам, Тьюринг не добрал баллов на экзамене и поэтому после школы поступил в Королевский колледж Кембриджа, хотя намеревался пойти в Тринити-колледж. За часть своей стипендии он купил три книги, одной из которых была "Математические основы квантовой механики" Джона фон Неймана.



Алан Тьюринг в юношеские годы

Тьюрингу понравилась идея, что мир на субатомном уровне не подчиняется строгим законам, а лишь статистическим вероятностям. Он считал что именно это позволяет людям проявлять свободу воли и отличает их от машин.

Научная деятельность Алана Тьюринга

До начала Второй мировой войны

В 1936 году вышла работа Тьюринга "О вычисляемых числах", в тексте которой Алан ввел понятие универсальной машины (позже названной "Машиной Тьюринга"). "Машина Тьюринга" вычисляла все, что только возможно. К слову, концепция современного персонального компьютера базируется на проекте, разработанном Тьюрингом.

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Затем Тьюринг сосредоточился на изучении математики и криптологии на базе Института перспективных исследований в городе Принстоне, штат Нью-Джерси. После защиты докторской диссертации в Принстонском университете в 1938 году молодой ученый вернулся в Кембридж, где устроился на работу на неполный рабочий день в Центр правительственной связи – британскую правительственную организацию, которая работала над взломом шифров.

Вторая мировая война

Во время Второй мировой войны Тьюринг стал ведущим участником разгадывания шифров немцев. Он работал в Bletchley Park, на станции военного времени GCCS, где сделал пять больших открытий в области криптоанализа, включая разработку электромеханического устройства, используемого в целях расшифровки сигналов шифровальной машины Германии "Enigma". Работу, выпущенную Аланом Тьюрингом, и посвященную дешифровке "Энигмы" , его коллеги назвали "Книгой Профи".



Дешифровальная " Машина Тьюринга"

Вклад Тьюринга в процесс взлома кодов этим не ограничивается: Алан также написал две статьи о математических подходах к дешифровке кода, которые считаются стратегически важными активами Кодекса и школы Cypher (позже известной как штаб-квартира правительства). Центр правительственной связи только в апреле 2012 года опубликовал эти разработки в Национальном архиве Соединенного Королевства Великобритании.

После завершения войны

До конца войны Тьюринг переехал в Лондон, где работал в Национальной физической лаборатории. Там Тьюринг руководил проектированием автоматического вычислительного механизма и, в конечном итоге, разработал новаторский план компьютера с соответствующими программными продуктами.

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Тьюринг некоторое время еще занимал высокие должности в отделе математике и в вычислительной лаборатории университета в Манчестере. Впервые он занялся изучением проблемы искусственного интеллекта в статье 1950 года "Вычислительная техника и разведка" и предложил эксперимент, известный под названием "Тест Тьюринга" – попытка создать стандарт разработки разведывательной информации для технической отрасли. За последние десятилетия тест повлиял на дискуссии по поводу искусственного интеллекта.

Проблемы из-за ориентации

Еще в школе Алан Тьюрин понял, что есть одна вещь, которая отличает его среди других ребят. Он чувствовал, что является гомосексуалом – парень влюбился в одноклассника – Кристофера Моркома. Тем не менее, эта история не о счастливой любви, ведь Кристофер перед выпуском из школы умер от туберкулеза.

В 1952 году в квартиру ученого пробрались грабители и перевернули все вверх дном, а на столе хозяина ждала записка, которая предупреждала, что если Тьюринг обратится в полицию, то его интимная тайна станет известной на весь мир.

Шантажировать себя ученый не дал и все же позвонил правоохранителям. Хакером оказался знакомый любовника Алана. Но проблема ограбления отошла на второй план, когда в квартире полицейские обнаружили подтверждение нетрадиционной сексуальной ориентации мужчины.



Алан Тьюринг на соревнованиях по бегу

В начале 1950 годов гомосексуализм в Соединенном Королевстве был незаконным, поэтому, когда Тьюринг признался в полиции, что у него были сексуальные отношения с преступником, 19-летним Арнольдом Мюрреем, ученого обвинили в грубой непристойности.

После ареста Тьюринга заставили выбирать между принудительным лечением гормональными препаратами для снижения либидо или тюремным заключением. Алан выбрал первое и вскоре подвергся химической кастрации с помощью инъекций синтетического гормона эстрогена в течение года, что в конечном итоге сделало его импотентом.

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В результате огласки сексуальной ориентации ученого ему запретили продолжать работу с криптографией в GCCS.

Трагическая смерть Алана Тьюринга

Потеряв возможность работать в науке, Тьюринг впал в депрессию. Кроме того, на фоне приема гормональных препаратов у мужчины начали выпадать волосы, пропал аппетит и сексуальное влечение, стала расти женская грудь.

Тьюринг умер 7 июня 1954 года. Миссис Кристи (домработница Алана) приготовила хозяину завтрак и поднялась в спальню, чтобы позвать Тьюринга к столу, но обнаружила в постели бездыханное тело ученого, а на столике возле кровати лежало надкушенное яблоко. После посмертной экспертизы выяснилось, что причиной смерти было отравление цианидом.



Алан Тьюринг

Рядом с телом найдены остатки яблока, хотя в желудке не было обнаружено никаких частей фрукта. Вскрытие показало "содержание жидкости в желудке, которая сильно пахла горьким миндалем, а также раствор цианида". В других органах также отмечался запах горького миндаля. Вскрытие показало, что причиной смерти стала асфиксия из-за отравления цианидом. Официальной версией объявлено самоубийство.

Однако известна и другая версия. Когда Вторая мировая война закончилась, Тьюринг работал над дешифрованием советских шифров. Исследователи предполагают, что агенты КГБ инсценировали ограбление в квартире ученого и привели его в ловушку, в результате чего работы над расшифровками советских кодов остановились. А других ученых такого уровня, чтобы продолжить работу Тьюринга, в Великобритании тогда не было.

Память об Алане Тьюринге

В 2009 году премьер-министр Великобритании Гордон Браун официально попросил прощения за то, что тогдашние британские власти приговорили Тьюринга к принудительному лечению от гомосексуальности.

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Ежегодно Ассоциация вычислительной техники отмечает премией Алана Тьюринга ученых, достигших наибольших результатов в этой области. Премия спонсируется корпорациями Intel и Google и сейчас сопровождается наградой в 1 000 000 долларов.

Согласно одной из версий, надкушенное яблоко (логотип компании Apple) стало данью памяти гениальному ученому со стороны Стива Джобса.



Бенедикт Кембербэтч сыграл Алана Тьюринга в фильме об ученом "Игра в имитацию"

Кроме того, в честь выдающегося ученого назвали астероид 10204 Тьюринг. Небесное тело находится в главном поясе и открыли его 1 августа 1997 года.

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