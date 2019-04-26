Браузер Google Chrome получил обновление

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Google Chrome получил обновление
Google Chrome получил обновление / itc.ua

Компания Google представила обновленный браузер Google Chrome 74. Он получил несколько новых функций, в частности поддержку темного режима. Режим доступен для компьютеров под управлением Windows 10.

Как пишет theverge.com, версия обновленного браузера будет доступна для устройств на базе операционных систем Windows, Mac, Linux, Android и iOS.

Как запустить ночной режим. Чтобы включить темный режим, эту тему нужно активировать в операционной системе. Затем нужно открыть свойства ярлыка браузера и в поле "Объект" добавить строчку "-force-dark-mode".

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Еще одна важная функция, которую получил Google Chrome 74, – это защита от обнаружения сайтами режима инкогнито. Ее можно активировать на странице экспериментальных настроек chrome: // flags.

Кроме того теперь в браузере стала недоступна возможность открывать новую вкладку, когда другая страница закрывается. Такой метод является популярным способом атаки хакеров на ПК.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет Google Chrome Google
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