Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, зазначивши, що Кремлю необхідно цю риторику постійно підтримувати. Тому він у всьому звинувачує Україну. Навіть неважливо в чому саме в черговий раз "винний" Київ, адже Москва завжди знайде "український слід".

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У Росії не ставлять запитань

Зрозуміло, що в відповідно о цієї логіки теракт в "Крокус Сіті Холі" також, на думку росіян, буцімто організувала Україна.

Дуже дивно, що "таджики-перукарі", яких підсунули їм на здачу, не везли із собою український прапор чи візитну картку Зеленського. Це було б "переконливіше". Підозрювані в скоєнні теракту взагалі російською погано розмовляють. Українською поки що залік у них ніхто не приймав. Однак гонорар у них був у рублях, а не в гривнях. Тут теж якийсь недолік,

– припустив Асланян.

У Росії не ставлять запитання, на його думку, а всі мовчки кивають та погоджуються з "версією", що Україна "це зробила" і в усьому "винна".

Водночас Росію попереджали США про можливий теракт, так само як і Іран, проте Кремль не дослухався до попереджень.

Це була не якась операція домогосподарок, які вийшли з ножами та напали на продавців у магазині. На думку ведучого каналу Ходорковський Live, у цього теракту був дуже високий рівень організації. "Проспати" його можна було тільки у двох випадках:

через небажання боротися з тероризмом;

якщо ти сам організовував цей теракт.

Путін – непогрішимий

Дійсно необхідно зрозуміти, як крізь дірявий кордон на очах усього світу терористи потрапили в Росію і теракт стався попри те, що про нього Москву попереджали розвідки різних країн.

У Росії боротьба з терором – одна із цілепокладань спецслужб, а "терористи" – Олексій Навальний, Гарі Каспаров, письменник Борис Акунін, журналіст Євген Кисельов. Система спрямована на боротьбу з інакодумством. Тому коли виникла реальна загроза, з нею не впоралися.

У Росії ніхто не перепитує, чому так сталося, і Путін нічим не ризикує. Якщо він скаже, що в теракті винні марсіани, у країні ніхто не перепитає. Усі скажуть: "Ну так, звісно, були марсіани",

– іронізує Сергій Асланян.

"При цьому репутація Путіна тільки піднесеться нагору, тому що всі знають, що він – небожитель. Йому все дозволено і він завжди правий. "Бояри" погані, депутатів можна поміняти, міністри не завжди мають рацію, розвідка може "проспати", а Путін – непогрішимий", – підкреслив ведучий каналу Ходорковський Live.

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