Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, отметив, что Кремлю необходимо эту риторику постоянно поддерживать. Поэтому он во всем обвиняет Украину. Даже неважно в чем именно в очередной раз "виноват" Киев, ведь Москва всегда найдет "украинский след".
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В России не задают вопросов
Понятно, что в соответствии с этой логикой теракт в "Крокус Сити Холле" также, по мнению россиян, якобы организовала Украина.
Очень странно, что "таджики-парикмахеры", которых подсунули на сдачу, не везли с собой украинский флаг или визитную карточку Зеленского. Это было бы "убедительнее". Подозреваемые в совершении теракта вообще на русском языке плохо разговаривают. На украинском пока что зачет у них никто не принимал. Однако гонорар у них был в рублях, а не в гривнах. Здесь тоже какой-то недостаток,
– предположил Асланян.
В России не задают вопросы, по его мнению, а все молча кивают и соглашаются с "версией", что Украина "это сделала" и во всем "виновата".
В то же время Россию предупреждали США о возможном теракте, так же как и Иран, однако Кремль не прислушался к предупреждениям.
Это была не какая-то операция домохозяек, которые вышли с ножами и напали на продавцов в магазине. По мнению ведущего канала Ходорковский Live, у этого теракта был очень высокий уровень организации. "Проспать" его можно было только в двух случаях:
- из-за нежелания бороться с терроризмом;
- если ты сам организовывал этот теракт.
Путин – непогрешимый
Действительно, необходимо понять, как сквозь дырявую границу на глазах всего мира террористы попали в Россию и теракт произошел несмотря на то, что о нем Москву предупреждали разведки разных стран.
В России борьба с террором – одно из целеполаганий спецслужб, а "террористы" – Алексей Навальный, Гари Каспаров, писатель Борис Акунин, журналист Евгений Киселев. Система направлена на борьбу с инакомыслием. Поэтому когда возникла реальная угроза, с ней не справились.
В России никто не переспрашивает, почему так произошло, и Путин ничем не рискует. Если он скажет, что в теракте виноваты марсиане, в стране никто не переспросит. Все скажут: "Ну да, конечно, были марсиане",
– иронизирует Сергей Асланян.
"При этом репутация Путина только поднимется вверх, потому что все знают, что он – небожитель. Ему все позволено и он всегда прав. "Бояре" плохие, депутатов можно поменять, министры не всегда правы, разведка может "проспать", а Путин – непогрешимый", – подчеркнул ведущий канала Ходорковский Live.
Больше о последствиях теракта в Подмосковье
- В "Крокус Сити Холле" в Красногорске Московской области 22 марта произошел теракт. Россияне задержали граждан Таджикистана, которые подозреваются в его совершении.
- Российские власти уже определили "виновных" в стрельбе, а также в других терактах в этой стране. МИД распространил заявление о том, что следы последних терактов (в частности инциденты с Дарьей Дугиной и пропагандистом Владленом Татарским, взрыв на Крымском мосту в октябре 2022-го) якобы ведут в Украину. Также россияне потребовали ареста главы СБУ Василия Малюка.
- В то же время российские власти накануне теракта предупреждало не только ЦРУ, а также разведка Ирана. Ее представители поделились с россиянами информацией о предполагаемом теракте за несколько дней до стрельбы в "Крокусе", не указывая на детали и место проведения. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что ничего об этом не знает.