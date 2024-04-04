Це класичний сценарій кінця Росії як імперії. Про це в розмові з 24 Каналом зазначив письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов.

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Кінець Росії

Тож, угрупування ІДІЛ публічно взяло на себе відповідальність за теракт у "Крокусі". Ба більше – там заявили, що Росія визнала свій провал перед "Ісламською державою", звинувачуючи країни Заходу.

Вони (кремлівська верхівка – 24 Канал) оголошують, що "США разом із Великою Британією та Україною найняли терористів ІДІЛ, щоб для чогось зробити у "Крокусі" теракт". При цьому він не вирішує політичних завдань ні України, ні США, ні Великої Британії, а навпаки – ускладнює ситуацію,

– наголосив Мурзагулов на недолугості заяв росіян.

Важливо, що США попереджали російську владу не лише про теракт, але й повідомляли місце, де він, власне, стався. Натомість Путін продовжує звинувачувати Україну. І навіть запрошує представників афганського руху "Талібан" на російсько-ісламський всесвітній форум, який має відбутися у травні в Казані.

"Це за межею добра і зла. Зараз вони оточили себе солдафонами і вміють лише брехати, як Конашенков. Це класичний кінець імперії. Саме в кінці така дурня відбувається. На завершення люди вводять своїх коней у сенат і кричать, що "вони всевласні, все можуть". Це рівно те, що сьогодні робить Путін і його компанія", – додав опозиціонер.

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