Это классический сценарий конца России как империи. Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал писатель, оппозиционер, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов.
Читайте также Путин провоцирует новые теракты: для чего Россия пригласила Талибан на форум
Конец России
Так, группировка ИГИЛ публично взяла на себя ответственность за теракт в "Крокусе". Более того – там заявили, что Россия признала свой провал перед "Исламским государством", обвиняя страны Запада.
Они (кремлевская верхушка – 24 Канал) объявляют, что "США вместе с Великобританией и Украиной наняли террористов ИГИЛ, чтобы зачем-то сделать в "Крокусе" теракт". При этом он не решает политических задач ни Украины, ни США, ни Великобритании, а наоборот – усложняет ситуацию,
– отметил Мурзагулов нелепость заявлений россиян.
Важно, что США предупреждали российские власти не только о теракте, но и сообщали место, где он, собственно, произошел. Зато Путин продолжает обвинять Украину. И даже приглашает представителей афганского движения "Талибан" на российско-исламский всемирный форум, который должен состояться в мае в Казани.
"Это за гранью добра и зла. Сейчас они окружили себя солдафонами и умеют только врать, как Конашенков. Это классический конец империи. Именно в конце такая глупость происходит. В завершение люди вводят своих коней в сенат и кричат, что "они всевластные, все могут". Это ровно то, что сегодня делает Путин и его компания", – добавил оппозиционер.
Что известно о заявлениях России: последние новости
- После теракта в России арестовали семерых человек, уроженцев Таджикистана. Им предъявили обвинение в совершении теракта.
- 31 марта российское МИД опубликовало заявление, мол, после "расследования компетентными органами" теракта в "Крокусе" и других (упоминалось также об инцидентах с Дарьей Дугиной и пропагандистом Владленом Татарским, в частности) "следы ведут в Украину". Более того – оккупанты хотят арестовать главу СБУ Василия Малюка.
- В свою очередь сам Василий Малюк в комментарии 24 Каналу отметил, что так называемый "арест от карманных судей Кремля" не заслуживает никакого внимания.