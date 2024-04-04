Это классический сценарий конца России как империи. Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал писатель, оппозиционер, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов.

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Конец России

Так, группировка ИГИЛ публично взяла на себя ответственность за теракт в "Крокусе". Более того – там заявили, что Россия признала свой провал перед "Исламским государством", обвиняя страны Запада.

Они (кремлевская верхушка – 24 Канал) объявляют, что "США вместе с Великобританией и Украиной наняли террористов ИГИЛ, чтобы зачем-то сделать в "Крокусе" теракт". При этом он не решает политических задач ни Украины, ни США, ни Великобритании, а наоборот – усложняет ситуацию,

– отметил Мурзагулов нелепость заявлений россиян.

Важно, что США предупреждали российские власти не только о теракте, но и сообщали место, где он, собственно, произошел. Зато Путин продолжает обвинять Украину. И даже приглашает представителей афганского движения "Талибан" на российско-исламский всемирный форум, который должен состояться в мае в Казани.

"Это за гранью добра и зла. Сейчас они окружили себя солдафонами и умеют только врать, как Конашенков. Это классический конец империи. Именно в конце такая глупость происходит. В завершение люди вводят своих коней в сенат и кричат, что "они всевластные, все могут". Это ровно то, что сегодня делает Путин и его компания", – добавил оппозиционер.

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