Не можна судити по новинах у ЗМІ про сплеск це чи не сплеск злочинності.

Для того, щоб це стверджувати потрібно ознайомитись з динамікою зареєстрованих злочинів хоча б за декілька останніх років.

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І якщо буде виявлений сплеск, а не прогнозоване коливання, тоді треба ще встановити причини цього сплеску. Іноді причиною бувають зміни у законодавстві або зміни у системі обліку та реєстрації злочинів, а не в тому, що їх більше чи менше стали вчиняти.

Хліба і видовищ