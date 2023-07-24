НП сталася зранку 24 липня. Про це повідомив начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко на брифінгу, інформує 24 Канал.

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Поліцейський намагався накласти на себе руки

За словами Зюбаненка, молодий правоохоронець, заступивши на службу, здійснив спробу самогубства прямо у приміщенні районного управління поліції.

Зараз життя поліцейського рятують лікарі. Його колеги здають для нього кров.

Зюбаненко зазначив, що мотиви такого вчинку – вже з’ясовують у ДБР.

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