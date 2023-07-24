НП сталася зранку 24 липня. Про це повідомив начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко на брифінгу, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу На Дніпропетровщині помер контрактник: командування заявляє про самогубство, але сім'я не вірить
Поліцейський намагався накласти на себе руки
За словами Зюбаненка, молодий правоохоронець, заступивши на службу, здійснив спробу самогубства прямо у приміщенні районного управління поліції.
Зараз життя поліцейського рятують лікарі. Його колеги здають для нього кров.
Зюбаненко зазначив, що мотиви такого вчинку – вже з’ясовують у ДБР.
Інші подібні випадки в Україні
- Нещодавно у Дніпропетровській області у військовій частині знайшли мертвим військового контрактної служби Богдана Говорухіна. Командування заявило, що військовослужбовець самостійно вкоротив собі віку, проте сім'я загиблого не вірить у цю версію.
- 2 липня на Київщині зникла маленька дівчинка, і щоб її знайти, правоохоронці "усіх підняли на вуха". На жаль, близько 3 години ночі мертву дитину знайшли у віддаленій лісосмузі міста Васильків.
- У прикордонній академії Хмельницького 1 червня знайшли тіло курсанта. Як відомо, у хлопця було вогнепальне поранення. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".
- У ніч проти 16 травня в одному з готелів Одеси знайшли повішеним військовослужбовця, про що написали ЗМІ. Згодом у відділі комунікацій обласної поліції підтвердили цей інцидент.
- Нагадаємо, що 18-річний курсант Львівського державного університету внутрішніх справ Дмитро Гульчук 19 березня застрелився з автомата. Трапилося це під час чергування на посту. Внаслідок цього ДБР почало розслідування кримінального провадження, а декана факультету №3 Степана Гнатюка відсторонили від виконання службових обов’язків. Згодом він був звільнений з навчального закладу.