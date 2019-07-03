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      Топ-5 реформ, які українці хочуть бачити якнайшвидше: цікава статистика

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      Антикорупційна реформа має бути першою в Україні
      Антикорупційна реформа має бути першою в Україні / Колаж 24 каналу

      Запровадження реформ в Україні триває шостий рік. Деякі з них вже демонструють перші позитивні результати, як то реформа освіти, над деякими точаться дискусії щодо ефективності (медична реформа), а деякі можна назвати повним провалом (судова реформа). А от антикорупційну реформу навіть не пробували реалізувати. Дарма. Українці вважають її першочерговою.

      Згідно з результатами опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи ім Ілька Кучеріва" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, українці так ранжували реформи за пріоритетністю:

      1. Антикорупційна реформа (63%);
      2. Охорони здоров’я (57%);
      3. Пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту (52%);
      4. Реформа органів правопорядку — судів, прокуратури, поліції (37%);
      5. Люстрація чиновників (33%).

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      Таким чином виглядає загальна картина. Проте за регіонами ситуація дещо відрізняється. Наприклад, у Західній Україні першочеговими вважають антикорупційну реформу (76,5%) та реформування армії (32%). А от на Сході на першому місці стоять соціальні реформи — охорони здоров’я (62%) та пенсійна реформа (58%).

      Також пріоритетність реформ відрізняється між електоратом різних політичних партій. 

      Прихильники партії "Слуга народу" найважливішими вважають:

      • Антикорупційну реформу — 69%;
      • Реформу охорони здоров'я — 59%;
      • Пенсійну реформу та реформу системи соціального захисту — 50%;
      • Реформу органів правопорядку (судів, прокуратури, поліції) — 39%;
      • Люстрацію чиновників (перевірки та можливі звільнення) — 33%.

      Читайте також: Партія "Слуга народу" йде на парламентські вибори: оновлений список політсили

      Виборці партії "Опозиційна платформа — За життя" пріоритетними вважають:

      • Реформу охорони здоров'я — 66,5%;
      • Пенсійну реформу та реформу системи соціального захисту — 63%;
      • Антикорупційну реформу — 47%;
      • Реформу органів правопорядку (судів, прокуратури, поліції) — 36%;
      • Відбудову економіки на територіях Донбасу, контрольованих Україною — 33,5%.

      Читайте також: "Опозиційна платформа – За життя" оприлюднила свій виборчий склад

      Електорат партії "Батьківщина" першочерговими реформами називає:

      • Пенсійну реформу та реформу системи соціального захисту — 63%;
      • Антикорупційну реформу — 62%;
      • Реформу охорони здоров'я — 61%;
      • Реформу органів правопорядку (судів, прокуратури, поліції) — 40%;
      • Люстрацію чиновників (перевірки та можливі звільнення) — 34%;
      • Реформування армії, зміцнення обороноздатності — 32%.

      Читайте також: "Батьківщина" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

      Ті, хто голосуватиме за "Європейську солідарність", розставили такі пріоритети:

      • Антикорупційна реформа — 69%;
      • Реформа охорони здоров'я — 58%;
      • Пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту — 55.5%;
      • Реформа органів правопорядку (судів, прокуратури, поліції) — 49%;
      • Реформування армії, зміцнення обороноздатності — 37%.

      Читайте також: "Європейська Солідарність" Петра Порошенка: оновлений список кандидатів у депутати

      Для виборців партії "Голос" першочерговими реформами є:

      • Антикорупційна реформа — 76%;
      • Реформа охорони здоров'я — 50.5%;
      • Пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту — 42%;
      • Люстрація чиновників (перевірки та можливі звільнення) — 41%;
      • Реформа органів правопорядку (судів, прокуратури, поліції) — 40%.

      В опитуванні взяли участь 2017 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України (на окупованих територіях Донбасу та Криму опитування не проводили). Його проводили з 13 по 20 червня. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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      Теги: Новини України Новини політики Статистика Реформи
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