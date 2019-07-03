Топ-5 реформ, які українці хочуть бачити якнайшвидше: цікава статистика
Запровадження реформ в Україні триває шостий рік. Деякі з них вже демонструють перші позитивні результати, як то реформа освіти, над деякими точаться дискусії щодо ефективності (медична реформа), а деякі можна назвати повним провалом (судова реформа). А от антикорупційну реформу навіть не пробували реалізувати. Дарма. Українці вважають її першочерговою.
Згідно з результатами опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи ім Ілька Кучеріва" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, українці так ранжували реформи за пріоритетністю:
- Антикорупційна реформа (63%);
- Охорони здоров’я (57%);
- Пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту (52%);
- Реформа органів правопорядку — судів, прокуратури, поліції (37%);
- Люстрація чиновників (33%).
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Таким чином виглядає загальна картина. Проте за регіонами ситуація дещо відрізняється. Наприклад, у Західній Україні першочеговими вважають антикорупційну реформу (76,5%) та реформування армії (32%). А от на Сході на першому місці стоять соціальні реформи — охорони здоров’я (62%) та пенсійна реформа (58%).
Також пріоритетність реформ відрізняється між електоратом різних політичних партій.
Прихильники партії "Слуга народу" найважливішими вважають:
- Антикорупційну реформу — 69%;
- Реформу охорони здоров'я — 59%;
- Пенсійну реформу та реформу системи соціального захисту — 50%;
- Реформу органів правопорядку (судів, прокуратури, поліції) — 39%;
- Люстрацію чиновників (перевірки та можливі звільнення) — 33%.
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Виборці партії "Опозиційна платформа — За життя" пріоритетними вважають:
- Реформу охорони здоров'я — 66,5%;
- Пенсійну реформу та реформу системи соціального захисту — 63%;
- Антикорупційну реформу — 47%;
- Реформу органів правопорядку (судів, прокуратури, поліції) — 36%;
- Відбудову економіки на територіях Донбасу, контрольованих Україною — 33,5%.
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Електорат партії "Батьківщина" першочерговими реформами називає:
- Пенсійну реформу та реформу системи соціального захисту — 63%;
- Антикорупційну реформу — 62%;
- Реформу охорони здоров'я — 61%;
- Реформу органів правопорядку (судів, прокуратури, поліції) — 40%;
- Люстрацію чиновників (перевірки та можливі звільнення) — 34%;
- Реформування армії, зміцнення обороноздатності — 32%.
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Ті, хто голосуватиме за "Європейську солідарність", розставили такі пріоритети:
- Антикорупційна реформа — 69%;
- Реформа охорони здоров'я — 58%;
- Пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту — 55.5%;
- Реформа органів правопорядку (судів, прокуратури, поліції) — 49%;
- Реформування армії, зміцнення обороноздатності — 37%.
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Для виборців партії "Голос" першочерговими реформами є:
- Антикорупційна реформа — 76%;
- Реформа охорони здоров'я — 50.5%;
- Пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту — 42%;
- Люстрація чиновників (перевірки та можливі звільнення) — 41%;
- Реформа органів правопорядку (судів, прокуратури, поліції) — 40%.
В опитуванні взяли участь 2017 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України (на окупованих територіях Донбасу та Криму опитування не проводили). Його проводили з 13 по 20 червня. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.