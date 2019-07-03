Топ-5 реформ, які українці хочуть бачити якнайшвидше: цікава статистика

Запровадження реформ в Україні триває шостий рік. Деякі з них вже демонструють перші позитивні результати, як то реформа освіти, над деякими точаться дискусії щодо ефективності (медична реформа), а деякі можна назвати повним провалом (судова реформа). А от антикорупційну реформу навіть не пробували реалізувати. Дарма. Українці вважають її першочерговою.