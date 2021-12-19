Локдаун в Нідерландах

Режим загальної самоізоляції діє країни з 19 грудня по 14 січня. Нідерланди першими в Євросоюзі вдались до жорстких карантинних обмежень через Омікрон.

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Які обмеження водять

У цей період не працюватимуть непродовольчі магазини, бари, ресторани, перукарні, музеї, кінотеатри та спортивні зали. Школи будуть закриті щонайменше до 9 січня.

Жителям також заборонили запрошувати до себе додому понад двох людей (на Різдво можна буде запросити до чотирьох гостей). У громадських місцях можна бути максимум удвох.

Яка захворюваність в Нідерландах? Перші випадки інфікування Омікроном підтвердили три тижні тому. За прогнозами медиків, Омікрон стане домінуючим варіантом коронавірусу в країні до новорічних та різдвяних свят. Загалом у країні зафіксовано 2,9 мільйона випадків COVID-19, понад 20 тисяч людей померли від ускладнень хвороби.

Скасовані святкування в Парижі

France 24 пише, що Париж скасував традиційні новорічні заходи на Єлисейських полях. Міська влада повідомила, що рішення прийнято через побоювання поширення штаму коронавірусу Омікрон.

Феєрверк не відбудеться, і, на жаль, не буде ніяких ді-джеїв,

– йдеться в повідомленні мерії.

Попередньо відповідну рекомендацію висловила група французьких вчених – "для зниження темпів поширення інфекції та ризиків, пов'язаних зі святкуванням Нового року, влада повинна ввести більш суворі обмеження".

Французький прем'єр також порадив жителям Франції в період свят не збиратися великими компаніями і закликав людей поставитися до цього відповідально.

Відомо також, що Франція обмежила в'їзд людей з Великої Британії, аби зупинити поширення штаму Омікрон.

Довідка! З початку пандемії у Франції виявили понад 8,5 мільйона випадків COVID-19, понад 121 тисяча пацієнтів, на жаль, померли.

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