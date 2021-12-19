Локдаун в Нидерландах

Режим всеобщей самоизоляции действует с 19 декабря по 14 января. Нидерланды первыми в Евросоюзе прибегли к жестким карантинным ограничениям из-за Омикрона.

Внимание Катастрофическую волну эпидемии из-за Омикрона спрогнозировали в Великобритании

Какие ограничения водят

В этот период не будут работать непродовольственные магазины, бары, рестораны, парикмахерские, музеи, кинотеатры и спортивные залы. Школы будут закрыты по меньшей мере до 9 января.

Жителям также запретили приглашать к себе домой более двух человек (на Рождество можно будет пригласить до четырех гостей). В общественных местах можно максимум вдвоем.

Какова заболеваемость в Нидерландах? Первые случаи инфицирования Омикроном подтвердили три недели назад. По прогнозам медиков, Омикрон станет доминирующим вариантом коронавируса в стране к новогодним и рождественским праздникам. Всего в стране зафиксировано 2,9 миллиона случаев COVID-19, более 20 тысяч человек умерли от осложнений болезни.

Отменены празднования в Париже

France 24 пишет, что Париж отменил традиционные новогодние мероприятия на Елисейских полях. Городские власти сообщили, что решение принято из-за опасений распространения штамма коронавируса Омикрон.

Фейерверк не состоится, и, к сожалению, не будет никаких ди-джеев,

– говорится в сообщении мэрии.

Предварительно соответствующую рекомендацию высказала группа французских ученых – "для снижения темпов распространения инфекции и рисков, связанных с празднованием Нового года, власти должны ввести более строгие ограничения".

Французский премьер также посоветовал жителям Франции в период праздников не собираться крупными компаниями и призвал людей отнестись к этому ответственно.

Известно также, что Франция ограничила въезд людей из Великобритании, чтобы остановить распространение штамма Омикрон.

Справка! С начала пандемии во Франции выявили более 8,5 миллиона случаев COVID-19, свыше 121 тысячи пациентов, к сожалению, умерли.

Почему страны бьют тревогу