Творення образу "ворога народу"

Для репера Алішера Валєєва, більш відомого під псевдонімом Моргенштерн, все розпочалося ще влітку. В липні музиканта, а за сумісництвом ще й відеоблогера-мільйонника, оштрафували на 100 тисяч рублів, наче б то, за пропаганду наркотиків у текстах своїх пісень.

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Порушення закону Зюзінський суд Москви вгледів у піснях "Розовое вино-2" і Family. Що цікаво, пізніше з'ясувалося, що опальні рядки належали не особисто виконавцю, а його колезі по цеху під сценічним іменем Young Trappa.

Останній брав участь у створенні скандальних аудіоробіт, записавши для них свій гостьовий куплет. Про цей факт згодом повідомив сам пан Валєєв. Мовляв, приписали йому те, чого ніколи не казав. І, відповідно, буде оскаржувати несправедливе рішення російської Феміди. Доля потенційного оскарження так досі і залишається невідомою.

Вдруге скандальний музикант увірвався в інфополе теж з подачі владних структур. При тому, зовсім нещодавно. Наприкінці жовтня глава російського Слідчого комітету Бастрикін доручив перевірити слова хіп-хопера про перемогу над нацистською Німеччиною 1945-го.

В інтерв'ю Ксенії Собчак молодик висловив сумніви щодо того, що на урочистості з нагоди 9-го травня справді треба витрачати такі величезні кошти. У російському Слідчкому комітеті натякнули, що можуть такі сумніви потрактувати як "реабілітацію нацизму".

Ситуацію прокоментував навіть Дмітрій Пєсков. Речник Путіна поблажливо припустив, що слова ці були промовлені не зумисно, а від незнання. Пєсков порадив Моргенштерну компенсувати нестачу інформації за рахунок розмов з родичами або ветеранами. Ті, за словами пана прессекретаря російського президента, мали б йому пояснити чому ж День Перемоги так важливо відзначати з розмахом.

Фінальним на сьогодні і, до того ж, підкреслено мінорним акордом, у симфонії стосунків репера з правоохоронною системою РФ є висунення йому звинувачень у пропаганді та розповсюдженні наркотичних речовин. За це Валєєва можуть посадити в "холодну" на строк до 15-ти років.

Олії у вогонь долила, кілька тижнів тому, голова російської "Ліги безпечного інтернету" Єкатєріна Мізуліна. Чиновниця заявила, що ніби то музику свою Алішер "Моргенштерн" Валєєв створює за методичками, які для нього складають на Заході.

Вся сукупність таких сумних, для артиста, подій змусила того поїхати в Дубаї, очевидно, для того аби перечекати пік скандалу.

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Вочевидь, інкримінуючи такому, в прямому сенсі, іконічному діячу субкультури російського репу, як Моргенштерн, вчинення усіх цих неправомірних дій, російська верхівка намагається діяти за радянським зразком. В країні рад теж, свого часу, культурним діячам закидали буржуазний формалізм, роблячи з них, таким чином, завербованих країнами Заходу ворогів народу. В схожий спосіб російські еліти вже одного разу діяти намагалися.

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Першу спробу перейти у наступ на лідерів субкультурного фронту в Росії зробили ще за два роки до початку гонінь проти безневинного репера.

Осінню того року у Федерації прогриміла сумнозвісна і надзвичайно резонансна подія під назвою "Московська справа". Кримінальне провадження породжене спробами москвичів відстояти чесні вибори до міської Думи. Конкретно протестувальники виступали проти недопуску опозиційних кандидатів до участі у виборах.

Тоді на боці поборників правди також виступили знані тамтешні репери. Мирон Фьодоров (Oxxxymiron), Дмитро Бамберг (Shock) та Іван Алєксєєв (Noize MC) були флагманами опору системі на попкультурному фронті. Мирон вирішив навіть піти на суд до одного з фігурантів комплексу карних справ Самаретдина Раджабова, а згодом записав про нього трек та, навіть, випустив сатиричне відео під промовистою назвою "Сядь за текст", в якому запрошені діячі культури декламували російську поезію в жанрі політичної сатири.

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До слова, вже зараз СК перевіряє пісні Мирона та Нойза на відповідність нормам суспільної моралі, підозрюючи вуличних поетів у екстремізмі, як і їхнього колегу Моргенштерна, якому відповідне звинувачення висунули раніше. Тоді, два роки тому, вирішили обмежитися масовими заборонами концертів та затриманням репера Хаскі за підозрою у продажі наркотиків на одному зі своїх концертів.

Такі дії влади викликали з боку кумирів російської молоді протест, який вилився у концерт-маніфест "Я буду співати свою музику". Серед тих, хто виступав тоді на сцені, був і Баста, котрий нині цілком лояльно ставиться до режиму Путіна. А Хаскі, очевидно злякавшись, став після виходу з тюрми навіть давати концерти у квазіреспубліках на українському сході.

Як тоді, так і зараз російські елітарії діяли боячись, що величезна популярність "героїв нового часу", в очах російських молодих людей, спровокує останніх до якихось антисистемних дій. До того ж, ні Моргенштерн, ані герої минулого 2019-го у своїй переважній більшості не схильні до співпраці з владою і дозволяють собі цілком незалежний погляд на ситуацію в країні та її відповідну оцінку.

І тому, очевидно врахувавши принаймні деякі з помилок минулого, цього разу у Кремлі вирішили чинити зовсім по іншому.

Або з нами або проти нас

Зачувши, що пахне смаженим, Моргенштерн вирішив тимчасово виїхати до Дубаю, як вже було сказано раніше. Аж тут, раптом, з'являється інформація про контакти представників артиста з оточенням Путіна.

Переговори повинні будуватися довкола обміну вигодами між сторонами. З одного боку Моргенштерн стає на бік президента, допомагаючи йому таким чином підняти легітимність за прикладами своїх колег, наприклад, Тіматі чи репера ST. А Путін, у свою чергу, сприяє зняттю всіх звинувачень.

У разі відмови музиканта саджають до в'язниці, а його імідж псують за допомогою чорного піару по ТБ. Щоправда, ефективність такого чорного піару буде доволі сумнівною, адже переважна більшість прихильників артистів штибу Моргенштерна не дивиться державні телеканали.

Путін зараз гостро потребує електоральних балів. За осінніми даними, він популярний лише серед 20% молоді у столиці. Враховуючи те, як молода аудиторія прислухається до своїх ідолів, у російського керманича непогані шанси простимулювати ріст власних рейтингів.

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У випадку провалу угоди, російська молодь отримає дисидента у вигнанні, а ризики зростання соціальної напруги суттєво зростуть.

Щоб запобігти цьому, а у перспективі і новій хвилі протестів, ударною силою яких будуть люди максимум віком до 30-ти, Москва вестиме подібні перемовини і з іншими популярними діячами сучасної культури, щоб намагатися зробити з них "солов'їв режиму". Або виростити собі культурно-політичну опозицію, таких собі "Навальних для міленіалів та зумерів". От тільки тоді ситуація для Москви буде знову ж таки, в прямому сенсі, вибухонебезпечною. Бо ідол в еміграції збирає набагато більше співчутливих душ довкола себе.