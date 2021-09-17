Таку сенсаційну заяву Голомша зробив в ефірі 4 каналу. Він наголосив, що очільника "Народного руху України" убили чотирма ударами в потилицю. Так само – як і його водія.

Раніше В Офісі генпрокурора прокоментували заяву Голомші про вбивство Чорновола кастетом

Було встановлено підробку огляду місця події, – Голомша

Було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місця події, було встановлено вбивство на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не проводив розтин тіла Чорновола,

– сказав Голомша.

У коментарі "Радіо Свободі" Тарас Чорновіл погодився, що загибель його батька – не результат ДТП. Проте він сумнівається у версії щодо кастета.

Тарас Чорновіл підтримує версію вбивства

Голомша просто прихильник такої версії, але там є нерозв'язане питання. Тому що експертизи фальсифікувалися, і коли включився у експертизи один чесний чоловік, він знайшов проблеми, виникли питання, які не знайшли відповіді. Тоді у Голомші виникла версія,

– сказав Тарас Чорновіл.

Син очільника "Народного руху" каже, що за матеріалами справи соратники Чорновола прибули на місце вже за пів хвилини після ДТП, отож часу для скоєння вбивства у такий спосіб не було.

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Треба піднімати матеріали, – ексзаступник генпрокурора

Погоджується з тим, що зарано ставити крапку у справі і ще один ексзаступник генпрокурора Серній Горбатюк. Він вважає, що версія Голомші про кастет має мати під собою підґрунтя. Тоді справу потрібно розслідувати.

Є довідка про ознаки вбивства Чорновола, я її колись знайшов у кабінеті заступника генпрокурора, де працював. Треба піднімати матеріали справи, бо, наприклад, судмедексперт не писав, що безпосередньо від кастета. Він міг бачити якісь ознаки травмування,

– зауважив Горбатюк.

Зверніть увагу! В Офісі генпрокурора запевнили, що версію з умисним вбивством Чорновола перевіряють, проте інформації про "удари кастетом" нема.

Згадок про кастет у матеріалах не знайшли

Ушкодження, які було виявлено при судово-медичній експертизі тіла Чорновола та в ході експертизи решток його ексгумованого тіла, є такими, що сформувалися внаслідок травмування особи, що перебувала у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

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