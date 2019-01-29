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      "Треба позбавити їх можливості шантажувати": у Раді Європи зробили заяву щодо статусу Росії

      625 Читать новость на русском
      Питання членства Росії у Раді Європи постане у червні, – Кубілюс:
      Питання членства Росії у Раді Європи постане у червні, – Кубілюс: / Фото з відкритих джерел

      Росія продовжує не платити внески до бюджету Ради Європи та вимагає повністю скасувати санкційний механізм. Якщо Москва не змінить своєї позиції, то у червні 2019 року там говоритимуть про її статус.

      Про це заявив колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, пише "Європейська правда".

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      Він наголосив, що одне з головних завдань для дипломатів – переглянути бюджет, позбавивши Росію можливості шантажувати Раду Європи.

      Тобто перше завдання – закрити існуючу бюджетну діру... Ось коли ми вирішимо ці проблеми, тоді ми можемо поставити питання і про Росію,
      – пояснив кандидатом на посаду нового генерального секретаря Ради Європи.

      Кубілюс наголосив, що якщо Росія і надалі не платитиме внески, «то десь у червні, вже за статутом, має бути поставлене питання про її статус".

      "Якщо РФ і надалі не платитиме внески, то Комітет міністрів зможе накласти на неї додаткові санкції, наприклад, щодо представництва у статутних органах. Або ж Комітет може сказати, що Росія не має права голосувати до повного погашення заборгованості", –  зазначив він.

      Попередженняпро виключення із Ради Європи через несплату внесків Москва отримує регулярно. Натомість там вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.

      Що таке Рада Європи?Це міжнародна організація у європейському просторі, до якої входять 47 держав-членів. Членство відкрите для усіх європейських держав, якщо вони визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Дорадчими органами в організації є Венеційська комісія – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, та конгрес місцевої та регіональної влади Європи – консультативний орган, що представляє місцеві та регіональні влади. Один з найбільших успіхів Ради це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

      Теги: Новини політики Новини Росії ПАРЄ Європа Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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