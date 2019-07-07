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      Тропічні ночі на Київщині та глобальна зміна клімату: як це зупинити

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      Різка зміна температури і стихійні лиха – все це неприємні "сюрпризи", які дісталися українцям разом зі зміною клімату. За останні 28 років середньорічна температура в Україні зросла майже на 2 градуси за Цельсієм. І науковці попереджають: усе тільки починається. Про кліматичні зміни і те, як до них пристосовуються українці – читайте далі.

      Зміни клімату в Україні

      За останні 30 років середня температура зросла на 1,5 градуси за Цельсієм і збільшила тривалість теплого періоду щонайменше на 10 днів у масштабах року. Однак ситуація може погіршитися і вже через три десятиліття літо може стати на місяць довшим,

      Цікаво! Що відбувається на Землі: унікальний сайт показує зміни клімату

      До слова, кліматичні зміни, які сталися за останнє покоління, раніше відбувалися протягом 1500 років.

      Коли нічні температури перевищують 20 градусів, ми вважаємо, що це тропічна ніч. Так от, виявляється, в червні навіть на Київщині майже третина ночей були тропічними,
      – повідомила завідувачка відділу Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

      Загалом українці все частіше потерпають від різких змін температури. Наприклад, температура за добу може підвищитися, а потім впасти на 10-15 градусів. Тим часом кліматичні зони мігрують на Північ.

      Полісся, яке раніше вважалося зоною надлишкового зволоження, потерпає від посухи, а опади стають більш локальними. 


      Посуха на Поліссі

      Українці часто чекають дощів місяцями, але одна злива може знищити урожай. Синоптики наголосили, що змінюється не лише температура повітря, а вся кліматична система.

      ►На Заході та Півночі українці вже пережили потужні зливи, грози, підтоплення, закидало і градом. Подекуди з куряче яйце.


      Град на Заході та Півночі

      Що робиться для врегулювання ситуації

      У профільному міністерстві запевнили, що намагаються контролювати кількість парникових газів, які найбільше впливають на зміну клімату. Зокрема, мотивують підприємства переходити з вугілля та газу, на енергію сонця та вітру. Робити це зобов'язує Паризька угода, яку Україна ратифікувала однією із перших.

      Український уряд ухвалив ряд глобальних рішень: це розпорядження Кабміну про нову кліматичну політику, була схвалена національна стратегія низьковуглецевого розвитку, йде робота з нашими іноземними партнерами з підготовки іншого документу з адаптації до змін клімату,
      – сказав міністр екології України Остап Семерак.


      Уряд мотивує використовувати енергію сонця та вітру 

      Як можна змінити ситуацію

      Для того, аби знизити темпи глобального потепління, до 2030 року людство має вдвічі зменшити кількість викидів парникових газів, а до середини століття взагалі припинити їх продукувати.

      Читайте також: Аномальна спека у Європі: що спричинило рекордно високі температури

      Інакше за найгіршими прогнозами протягом наступних 80 років планета нагріється ще на п'ять градусів Цельсія. А далі почне перетворюватися у пустелю.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України клімат Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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